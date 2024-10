“Patrizia Caselli: “Sono affetta da un tumore al polmone di terzo stadio, ho appena iniziato la chemioterapia”

Patrizia Caselli, conduttrice televisiva e compagna di Bettino Craxi, ha rivelato per la prima volta di essere affetta da un tumore al polmone di terzo stadio. In un’intervista esclusiva per il Corriere della Sera, ha condiviso i dettagli della sua diagnosi, il trattamento e il sostegno ricevuto dalla sua famiglia.





Caselli ha aperto il suo cuore, svelando la sua lotta contro la malattia e il coraggio necessario per affrontare la chemioterapia. La sua storia è un’espressione di resilienza e speranza, un messaggio di forza per chiunque si trovi ad affrontare una sfida simile.

La diagnosi e il trattamento del tumore al polmone

Nell’intervista, Caselli ha rivelato di aver ricevuto la diagnosi di carcinoma al polmone lo scorso febbraio. Si tratta di un “tumore al terzo stadio su quattro”, una notizia che l’ha profondamente scossa. Dopo un intervento chirurgico per rimuovere una parte del polmone destro e dei linfonodi colpiti dalla metastasi, ha iniziato il percorso della chemioterapia presso il Policlinico di Milano.

Uno dei momenti più toccanti è stato comunicare la notizia al figlio adottivo Francois, che ha 17 anni. La sua risposta, “supereremo anche questa”, ha rappresentato un sostegno prezioso per Caselli durante questo difficile percorso. Ha anche condiviso il suo dolore per la separazione da suo padre, trovando conforto nelle parole incoraggianti del figlio.

Caselli ha condiviso dettagli intimi della sua vita, incluso il suo incontro con Walter Chiari all’età di 19 anni. Ha raccontato l’amore vissuto con Chiari e successivamente con Bettino Craxi, sottolineando le sfide e le gioie che hanno caratterizzato le relazioni importanti della sua vita.

La storia di Patrizia Caselli è un esempio di determinazione e coraggio. La sua decisione di condividere apertamente la sua battaglia contro il tumore al polmone è un messaggio di speranza per tutti coloro che affrontano situazioni simili. La forza interiore e il sostegno della famiglia sono elementi fondamentali nel suo percorso verso la guarigione.

In conclusione, la testimonianza di Patrizia Caselli è un richiamo alla resilienza umana e alla capacità di affrontare le sfide con determinazione. La sua storia è un’ispirazione per chiunque stia lottando contro una malattia, offrendo un messaggio di speranza e coraggio.