Pensionato Picchiato da un Bagnino a Rimini per Aver Portato il Cane in Spiaggia

Un pensionato di 76 anni denuncia un’aggressione da parte di un bagnino mentre passeggiava con il suo amico a quattro zampe sulla spiaggia di Rimini, indagano i carabinieri.





Un pensionato di 76 anni si è trovato coinvolto in un episodio di violenza mentre si trovava in spiaggia, vicino al Bagno 151, nella località costiera di Rimini. Secondo il racconto dell’anziano, sabato 3 agosto, verso le 16, mentre portava a spasso il suo cane, sarebbe stato aggredito da un addetto al salvataggio. L’anziano ha subito un attacco fisico che lo ha costretto a ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso.

L’accaduto raccontato dall’anziano

Il pensionato ha dichiarato di trovarsi in una spiaggia libera, nel tratto che segna il confine tra Rimini e Riccione. Dopo essere stato avvertito in maniera minacciosa dal bagnino, che gli intimava di allontanarsi perché i cani non erano ammessi, ha provato a chiarire la situazione. “L’addetto mi ha detto di avermelo già fatto notare in passato – ha spiegato il pensionato – così gli ho risposto che mi sarei messo in regola e me ne sarei andato”. Tuttavia, nonostante il suo intento di abbandonare la spiaggia, l’uomo ha raccontato che il bagnino lo ha colpito:

“Un pugno in pieno volto, seguito da due calci al petto e un terzo al reni sono stati i segni di un’aggressione ingiustificata. Sono finito a terra, dolorante e incapace di rialzarmi”. La violenza ha suscitato l’attenzione dei passanti, tra cui un conoscente del pensionato che ha prestato assistenza fino all’arrivo dei soccorritori del 118.

L’assistenza per il pensionato

I soccorritori hanno condotto il pensionato all’ospedale di Riccione, dove è stato sottoposto a controlli medici per accertare la gravità delle sue ferite. Si segnala anche che un’altra persona presente sulla scena è stata insultata dal bagnino, il quale avrebbe intimato di lasciare il ferito sulla sabbia. Questo comportamento ha suscitato preoccupazione e indignazione tra i presenti.

Il supporto dell’associazione animalista

La vicenda è stata prontamente riportata dall’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (Aidaa). L’organizzazione ha fatto sapere che nei prossimi giorni presenterà un esposto alla procura della Repubblica di Rimini per chiarire i dettagli di ciò che è realmente accaduto. “Mandare in ospedale una persona anziana solo perché sta portando il suo cane in spiaggia è abominevole”, hanno dichiarato gli animalisti. “Riteniamo che la magistratura debba approfondire questa vicenda, e se le motivazioni dell’aggressione sono queste, sarà nostra intenzione sporgere denuncia contro il bagnino e costituirci parte civile in un eventuale processo”.

Questa situazione solleva interrogativi sull’adeguatezza delle norme relative all’accesso degli animali domestici in spiaggia e sul comportamento degli addetti al salvataggio, la cui responsabilità dovrebbe anche includere l’assistenza e il rispetto verso i bagnanti e i loro animali. Con il sostegno di diverse associazioni e dei cittadini, si auspica che l’accaduto porti a una riflessione più profonda e a possibili modifiche delle regolazioni locali riguardanti le spiagge e gli animali.