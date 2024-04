“Per Fedez 70 mila euro dalla Rai”: il costo delle sue presenze nella tv di Stato

Nell’ambito televisivo italiano, la questione dei compensi erogati ai vari ospiti di programmi culturali e d’intrattenimento suscita spesso dibattiti accesi. Recentemente, la polemica si è accesa attorno a Antonio Scurati, ospite di un programma su Rai3, per il quale ha ricevuto 1.800 euro per la realizzazione di un monologo. Questo episodio ha riacceso la discussione non solo sul costo della cultura in Italia ma anche su temi più ampi come la censura e il finanziamento pubblico dell’arte e dell’informazione.





Il caso di Scurati solleva interrogativi rilevanti: è adeguato un compenso di 1.800 euro per un lavoro autoriale in televisione? Questo dubbio si inserisce in un contesto più ampio di riduzione della spesa per la cultura in Italia, come evidenziato da una recente analisi del Sole24Ore. Tra il 2018 e il 2021, la spesa media mensile delle famiglie italiane per la cultura è scesa da 71 a 54 euro, riflettendo un trend di disinvestimento che pare seguire un approccio “emergenziale” piuttosto che propositivo, secondo quanto riportato nei bilanci per il Ministero della Cultura.

Parallelamente, la discussione si estende agli onorari dei personaggi pubblici in televisione. Ad esempio, Fedez ha ricevuto un compenso di 70.000 euro per una partecipazione nel programma “Belve”, come riportato da La Stampa. Questa cifra solleva questioni sul criterio con cui vengono stabiliti i compensi in Rai, dove non esiste un listino prezzi standard per i professionisti del settore, ma ogni partecipazione è frutto di negoziazioni che possono includere vari fattori, dalla notorietà dell’ospite alla sua capacità di generare audience e intrattenimento.

Il panorama dei compensi televisivi è variegato: un giornalista può guadagnare da 300 a 2.000 euro, con picchi di 3.000 euro per personalità estrose come Vittorio Sgarbi. Per gli artisti, i compensi possono variare significativamente, da 500 euro per una presenza minore fino ai 20.000 euro per volti noti come Belen Rodriguez nei suoi anni di massimo splendore. Altri personaggi noti, come Mauro Corona o Valeria Marini, possono percepire rispettivamente 800 e 7.000 euro.

Questa diversità di trattamento solleva una questione fondamentale: quale è il vero valore della cultura e dell’intrattenimento? E come si riflette questo valore nei compensi erogati? In un’epoca in cui il consumo di cultura diventa sempre più digitalizzato e meno legato agli acquisti fisici, il modo in cui i talenti vengono remunerati e la cultura finanziata merita una riflessione approfondita e, probabilmente, una nuova strategia che possa equilibrare equità, sostenibilità e accessibilità.