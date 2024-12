Perché Ballando con le Stelle non viene trasmesso questa sera e quando andrà in onda la prossima puntata

Questa sera, sabato 7 dicembre 2024, la tradizionale puntata di “Ballando con le stelle” non sarà trasmessa su Rai 1. La decisione è stata presa per dare spazio alla Prima della stagione teatrale della Scala di Milano, un evento di grande prestigio che si terrà a partire dalle ore 21, sempre sullo stesso canale. Tuttavia, i telespettatori non rimarranno senza la compagnia di Milly Carlucci, che condurrà l’evento insieme a Bruno Vespa e Serena Scorzoni.





La semifinale dello show danzante, originariamente prevista per questa data, è stata quindi rinviata a sabato prossimo, 14 dicembre 2024. Questo slittamento darà modo ai concorrenti rimasti in gara di prepararsi al meglio per affrontare la sfida decisiva che li separa dalla finale.

L’ultima puntata di “Ballando con le stelle”, andata in onda il 30 novembre scorso, ha visto una classifica provvisoria dominata da Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, che si sono posizionati al primo posto. A seguire, al secondo posto, troviamo Tommaso Marini e Sophia Berti, mentre il terzo gradino del podio è occupato da Federica Nargi e Luca Favilla. In quarta posizione si sono classificati Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, seguiti al quinto posto da Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti. Al sesto posto troviamo infine Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli.

Una menzione speciale va ad Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni, che, grazie alla loro performance nello spareggio, sono riusciti a rientrare in gara, evitando l’eliminazione e guadagnandosi così un’altra possibilità per competere nella semifinale.

La prossima puntata dello show, che si terrà sabato 14 dicembre in diretta su Rai 1, promette di essere ricca di emozioni e sorprese. Secondo quanto riportato da TvBlog, il ballerino per una notte sarà il tennista italiano Fabio Fognini, classe 1987. Questa partecipazione speciale aggiungerà sicuramente un tocco di novità e intrattenimento alla serata.

Rimane però un’incognita legata alla presenza del giudice Guillermo Mariotto, che durante l’ultima puntata ha abbandonato improvvisamente lo studio senza preavviso. Il gesto ha suscitato curiosità tra il pubblico e gli addetti ai lavori. Lo stesso Mariotto ha poi spiegato le ragioni della sua decisione, dichiarando che si è trattato di un’urgenza legata alla sua maison. Ha inoltre aggiunto che intende discutere con Milly Carlucci al suo ritorno dalla Scala per valutare la possibilità di riprendere il suo ruolo nel programma.

In un’intervista rilasciata all’Adnkronos, Mariotto ha dichiarato: “Ci sentiremo prima della puntata del 14 dicembre”. Le sue parole lasciano intendere che la questione non è ancora risolta e che il suo futuro all’interno del programma dipenderà dall’esito del confronto con la conduttrice.

Nel frattempo, cresce l’attesa tra i fan dello show per scoprire chi tra i concorrenti riuscirà ad accedere alla finale. La competizione si fa sempre più serrata e ogni coppia dovrà dare il massimo per convincere i giudici e il pubblico a casa.

La Prima della Scala, che sostituisce “Ballando con le stelle” nella programmazione di questa sera, rappresenta uno degli eventi culturali più importanti dell’anno. La scelta di Rai 1 di trasmetterlo in diretta testimonia l’importanza attribuita a questo appuntamento dal punto di vista artistico e culturale.

Nonostante il cambio di programma, gli appassionati di “Ballando con le stelle” possono comunque contare su un appuntamento imperdibile la prossima settimana. La semifinale del 14 dicembre sarà decisiva per determinare quali coppie si contenderanno il titolo nella finale.

Con l’avvicinarsi della conclusione della stagione, l’interesse del pubblico verso lo show continua a crescere. “Ballando con le stelle” si conferma uno dei programmi più seguiti e amati della televisione italiana, capace di unire spettacolo, talento e competizione in un mix che conquista ogni anno milioni di telespettatori.