Pericolo scampato in palestra per Barbara Gambatesa, l’ex GF Davide Donadei le fa scivolare un attrezzo sul capo

Una situazione potenzialmente drammatica si è verificata in una palestra, coinvolgendo l’ex partecipante di Uomini e Donne e Grande Fratello, Davide Donadei, e la tiktoker Barbara Gambatesa. Nonostante il trauma subito, Barbara non ha sporto denuncia.





Un incidente che poteva trasformarsi in una tragedia ha avuto luogo in una palestra dove si trovavano Davide Donadei e la tiktoker Barbara Gambatesa. Davide, noto per la sua partecipazione a programmi televisivi come Uomini e Donne e Grande Fratello, stava svolgendo i suoi esercizi quando ha deciso di filmarsi in diretta. Durante l’esecuzione di un esercizio per la parte superiore del corpo, un attrezzo è caduto colpendo Barbara alla testa. Questo incidente ha causato un trauma cranico alla giovane e lo spostamento di alcune vertebre cervicali.

Il video dell’incidente è stato successivamente pubblicato su TikTok da Barbara Gambatesa, mostrando il momento in cui Davide Donadei si avvicina all’attrezzo e inizia a utilizzarlo. All’improvviso, il macchinario si rovescia, forse a causa di un’installazione non adeguata, colpendo Barbara, che si trovava dietro di lui mentre correva sul tapis roulant. La forza dell’impatto è stata significativa, tanto che Davide e le altre persone presenti si sono immediatamente prodigate per prestare soccorso.

Nonostante la serietà del colpo subito, Barbara Gambatesa ha affrontato l’accaduto con ironia, decidendo di condividere il video sui social media con una didascalia che recita: “Quel momento in cui Davide Donadei ha provato a farmi fuori”. Questa pubblicazione ha suscitato numerosi commenti da parte dei suoi follower, preoccupati per le sue condizioni di salute dopo l’incidente. In risposta a uno dei commenti, la tiktoker ha confermato di aver subito un trauma cranico e lo spostamento di alcune vertebre cervicali.

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Barbara Gambatesa ha chiarito di non aver presentato denuncia né contro Davide Donadei, né contro la palestra dove è avvenuto l’incidente. Ha spiegato: “Volevo evitare di mettere nei casini la palestra in questione perché la responsabilità non è stata loro”. La giovane creator ha inoltre sottolineato che la decisione di pubblicare il video è stata dettata dal fatto che “ho trovato che il trend fosse simpatico”.

L’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza delle attrezzature nelle palestre e sull’importanza di una corretta installazione e manutenzione. Sebbene Barbara Gambatesa abbia scelto di non intraprendere azioni legali, l’accaduto evidenzia la necessità di garantire ambienti sicuri per tutti gli utenti delle strutture sportive.

La reazione di Barbara all’incidente è stata sorprendentemente positiva, considerando la gravità delle lesioni riportate. La sua decisione di condividere l’esperienza sui social media ha generato una discussione tra i suoi follower, che hanno espresso sostegno e preoccupazione per il suo benessere. La tiktoker ha risposto ai commenti rassicurando i suoi fan sulla sua ripresa, dimostrando un atteggiamento resiliente.

Le dichiarazioni di Barbara Gambatesa sull’incidente sottolineano la sua volontà di non attribuire colpe alla palestra o a Davide Donadei, evidenziando come l’accaduto sia stato percepito più come un imprevisto che come un incidente causato da negligenza. La giovane ha scelto di affrontare la situazione con leggerezza, utilizzando l’ironia come strumento per superare un momento difficile.