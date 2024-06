“Permette agli uomini di farlo da 13 anni…” Ecco cosa questa ragazza consente con il suo corpo. È difficile da credere, ed è inquietante!

Blut Kätzchen, una fiorista di 28 anni dalla Louisiana, ha scoperto di provare piacere quando le persone bevono il suo sangue, una pratica che ha sollevato molte polemiche.





A 28 anni, Blut Kätzchen si definisce un “cigno nero”, un termine che nel linguaggio dei vampiri indica qualcuno che prova piacere nel far bere il proprio sangue agli altri. Questa giovane fiorista della Louisiana ha condiviso apertamente la sua singolare perversione in un’intervista al Daily Star, suscitando un’ondata di reazioni.

Un Fascino Nato dall’Infanzia

Blut ha raccontato che tutto è iniziato quando, da bambina, trovò un libro di vampiri tra i volumi delle sue sorelle maggiori. Quella lettura ha cambiato profondamente la sua vita, alimentando un fascino per la figura del vampiro. “Sono sempre stata affascinata dalla figura del vampiro,” ha confidato. “Ci vuole un certo tipo di mentalità per godere nell’essere cigno. Devi imparare a sottometterti e a godere nel darti agli altri.”

Una Vita Dedicata alla “Nutrizione”

Blut ha spiegato che ha iniziato questa pratica più di dieci anni fa e che trova piacere nell’appagare la “sete” di uomini e donne. Tra i vampiri che ha soddisfatto, uno in particolare ha lasciato il segno: Michael, un uomo di 43 anni che ha incontrato a Houston, Texas. Da quel momento, i due sono diventati inseparabili. “Michael sostiene di nutrirsi dell’essenza vitale delle creature viventi,” ha detto Blut. “Abbiamo un rapporto molto intimo e mi fido di lui completamente.”

Ma come funziona esattamente questo processo? Blut assicura che tutto avviene in modo pulito, sicuro e consensuale. “Ho degli strumenti specifici con cui Michael beve il sangue dal mio corpo,” ha spiegato. Utilizza la lama di un rasoio per fare piccoli tagli e poi usa un insieme di ventose per far sgorgare il sangue. “Ho fatto questo per quasi tredici anni e non ho mai avuto una malattia del sangue,” ha concluso.

L’intervista di Blut ha rapidamente fatto il giro del mondo, sollevando non poche polemiche. Tuttavia, la ragazza ne parla con la massima naturalezza, come se fosse una pratica comune appagare la sete di sangue delle persone. “Bisogna avere un forte legame con la persona che si nutre di te. E così il gioco è fatto,” ha commentato.

Le rivelazioni di Blut hanno scatenato un acceso dibattito, mettendo in luce pratiche che sono lontane dalla quotidianità della maggior parte delle persone. Le sue parole e la sua storia hanno portato molti a interrogarsi sui limiti della trasgressione e sul rispetto delle pratiche consensuali, anche quando queste sfidano le convenzioni sociali.

Blut Kätzchen rappresenta una finestra su un mondo oscuro e affascinante, dove il confine tra realtà e fantasia si confonde. La sua storia ci ricorda che la diversità delle esperienze umane è vasta e che, dietro ogni pratica insolita, ci sono persone reali con storie e motivazioni complesse.

La giovane fiorista ha sicuramente lasciato il segno con la sua testimonianza, dimostrando che, a volte, le storie più incredibili si nascondono dietro le vite apparentemente ordinarie.