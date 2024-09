Perugia, un bambino di 8 anni scende dal van guidato dal papà: colpito e ucciso

Oggi pomeriggio, una tragedia ha colpito la periferia di Perugia, dove un bambino di otto anni è deceduto dopo essere stato investito dal van guidato dal padre. Secondo le informazioni raccolte, il piccolo si trovava in auto con i genitori e i fratelli quando il veicolo si è fermato in un parcheggio situato a Sant’Andrea delle Fratte, un’area commerciale nelle vicinanze del capoluogo umbro.





Dopo aver fatto una breve sosta, mentre il mezzo riprendeva a muoversi, il bambino, purtroppo, ha aperto il portellone ed è sceso dal van mentre era ancora in movimento. In un attimo di distrazione, il piccolo ha perso l’equilibrio e si è ritrovato schiacciato dal veicolo, senza che il padre avesse modo di intervenire. I tentativi di soccorso sono stati inutili e non hanno potuto salvargli la vita.

Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente una pattuglia della Polizia locale di Perugia insieme a un equipaggio del 118, ma per il bambino non c’era già più nulla da fare. Questo drammatico evento ha scosso la comunità locale e solleva interrogativi sulla sicurezza e sul monitoraggio dei bambini durante i viaggi in automobile. La famiglia del piccolo, di cui non sono stati resi noti i dettagli, è ora nel dolore più profondo, devastata da questa incomprensibile perdita. Le indagini continuano per comprendere appieno le dinamiche di quanto accaduto e assicurarsi che simili incidenti non si verifichino in futuro.