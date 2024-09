Polizia chiamata a Ballando con le stelle per fermare uomini travestiti da Cugini di Campagna

Uomini vestiti come i famosi cantanti entrano nell’auditorium con grandi valigie, causando preoccupazione e portando all’intervento delle forze dell’ordine.





Durante la diretta di Ballando con le Stelle di sabato sera, un gruppo di uomini travestiti da Cugini di Campagna è stato bloccato dalla polizia dopo essere stato notato nei paraggi dell’auditorium con grosse valigie. Questi individui avevano lasciato i bagagli in un bagno, suscitando immediati sospetti tra i presenti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Sabato 28 settembre 2024, durante la prima puntata di Ballando con le Stelle in onda su Rai 1, c’è stato un movimentato episodio dietro le quinte. Un gruppo di uomini vestiti come i Cugini di Campagna – ufficialmente parte del cast della nuova stagione del programma – ha creato allerta portando con sé numerose valigie di grandi dimensioni all’interno dell’auditorium. Selvaggia Lucarelli, giurata del talent show, ha documentato l’accaduto attraverso le storie di Instagram, condividendo anche alcune foto a testimonianza.

Selvaggia Lucarelli ha scritto su Instagram: “Casino all’auditorium: ci sono dei finti Cugini di Campagna che sono entrati con valigioni, poi abbandonati nei bagni”. Questi uomini, abbigliati come i membri della band Ivano Poppi Michetti, Silvano Michetti, Nicolino Nick Luciani, Tiziano Leonardi, Raffaele Lele Esposito e Alessandro Ales Sabatini, hanno generato sospetti per aver introdotto nell’auditorium delle valigie di grandi dimensioni. I presenti, preoccupati, hanno chiamato la polizia e i carabinieri che sono intervenuti prontamente. Lucarelli ha inoltre sottolineato che gli uomini sono stati identificati dalle autorità.

Secondo alcune indiscrezioni, questi soggetti potrebbero essere stati inquadrati mentre si trovavano in prima fila durante la diretta del programma. Al momento, il team di produzione di Ballando con le Stelle non ha rilasciato comunicazioni ufficiali sull’accaduto.

Domenico Marocchi, giornalista e inviato di La volta buona su Rai 1, ha svelato ulteriori dettagli su X (ex Twitter). Marocchi ha scritto: “Stavano per chiamare gli artificieri per aprire le valigie abbandonate, poi risultate piene di parrucche, zeppe e paillettes”. Ha chiuso il messaggio con una nota ironica: “Immaginatevi la sospensione della puntata per finti Cugini“.

Ragazzi stavano per chiamare gli artificieri per far brillare i valigioni abbandonati, poi rivelatisi pieni di parrucche, zeppe e paillettes.

Vi immaginate prima puntata sospesa per finti Cugini .. ⚰️ #BallandoConLeStelle pic.twitter.com/GMo0HZInVM — Domenico Marocchi (@domenicomarock) September 29, 2024