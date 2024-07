Portale escluso dal dressage alle Olimpiadi: rinvenute tracce di sangue nella bocca del cavallo

Olimpiadi probabilmente concluse per Emiliano Portale, cavaliere azzurro impegnato a Parigi nelle prove di equitazione. Durante la prova di dressage del concorso completo, è stato fermato e squalificato. La giuria ha infatti riscontrato tracce di sangue sulla bocca di Future, il cavallo di Portale, portando così al verdetto. La FISE, Federazione Italiana Sport Equestri, ha confermato l’intervento disciplinare da parte della FEI, Federazione Internazionale, e sta valutando se vi sia la possibilità di un ricorso.





La squalifica di Portale durante il dressage olimpico è stata confermata dalla FISE. Emiliano Portale aveva concluso la propria prova al massimo delle proprie possibilità alle Olimpiadi di Parigi, in sella a Future, ma tutto sembra essere stato vano. La giuria ha fermato il cavaliere azzurro, squalificandolo. La FISE ha comunicato ufficialmente che “è stato squalificato dalla prova di dressage del concorso completo di Parigi 2024” per la presenza di “tracce di sangue nella bocca di Future, cavallo con il quale l’azzurro ha affrontato la prova. Future si è infatti morso un labbro durante lo svolgimento della ripresa”.

Poco prima, la Federazione Sport Equestri si era complimentata con Portale: “Per l’azzurro non poteva esserci modo migliore per festeggiare i suoi 40 anni compiuti lo scorso 9 luglio. Go Italy, Go!” avevano esultato, prima della classica doccia fredda.

Durante la prova di Portale su Future, è emerso un colore acceso nella bocca del cavallo, segnalando l’intervento di un membro della giuria che ha constatato la presenza di sangue. Portale ha spiegato che il problema era nato successivamente al morso di un labbro da parte dell’animale durante la prova. Tuttavia, il regolamento in questi casi è rigoroso e non ammette eccezioni, pertanto è stata disposta la squalifica.

La FEI, Federazione Equestre Internazionale, ha confermato la decisione della giuria: “Il cavallo, Future, montato dall’atleta n. 13 Emiliano Portale (ITA), è stato eliminato durante la prova di dressage completo dopo che è stata riscontrata della presenza di sangue nella bocca del cavallo durante il controllo post-gara del 27 luglio”. La FEI ha inoltre chiarito che ciò non implica necessariamente una condotta scorretta o l’uso di doping: “L’eliminazione secondo questa regola non implica che ci fosse l’intenzione di ferire o danneggiare il cavallo, ma le regole disciplinari della FEI sono state attuate per garantire il benessere del cavallo in ogni momento”.

In relazione alle procedure olimpiche riguardanti il torneo di equitazione, Portale non potrà partecipare ad altre prove equestri e la squadra italiana potrà richiedere l’ingresso della riserva come sostituto, in questo caso Pietro Sandei, che si è immediatamente reso disponibile per lo staff tecnico. Tuttavia, l’Italia subirà comunque una penalità di 100 punti per il mancato completamento di Emiliano nella fase di dressage, oltre a ulteriori 20 punti previsti per la sostituzione.