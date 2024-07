Precipita dal tetto di una dimora e finisce impalato sulla grata: decesso di un soggetto nella zona di Lecce

Nella mattinata di oggi a Brivio, in provincia di Lecco, si è verificata una tragedia in cui un uomo ha perso la vita dopo essere caduto dal tetto di una abitazione.





L’incidente ha avuto luogo in via Campanile, in un’area rurale privata. Secondo la dinamica dell’accaduto, la vittima si trovava sul tetto quando ha perso l’equilibrio e è finita su una cancellata sottostante, subendo una caduta nel vuoto di circa 6-8 metri.

I soccorsi sono stati immediatamente attivati, ma purtroppo il personale medico giunto sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Sono intervenute anche due squadre del distaccamento di Merate e della sede centrale di Lecco dei vigili del fuoco.

Al momento, i carabinieri stanno cercando di ricostruire nel dettaglio l’accaduto e di comprendere se l’uomo si trovava nell’abitazione per motivi di proprietà o per svolgere dei lavori.

Si tratta di un evento tragico che ha scosso la comunità locale, lasciando molte domande senza risposta. Resta da attendere ulteriori informazioni dalle autorità competenti per comprendere appieno le circostanze di questa drammatica vicenda.