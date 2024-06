Previsioni di Branko per l’Oroscopo del Weekend e della Settimana: dal 14 Giugno in Avanti

Branko, oroscopo settimanale dal 14 al 20 giugno 2024: le previsioni

Nell’ultimo numero del periodico Chi, il noto astrologo Branko ha condiviso le sue attese previsioni sui 12 segni dello zodiaco. Partendo dall’Ariete, ha sottolineato come, dopo un periodo particolarmente positivo, possano arrivare alcune nuvole. Tuttavia, grazie alla vostra caparbietà, riuscirete a superare queste difficoltà. Per il Toro, Branko ha predetto incontri interessanti per i single, soprattutto con un Capricorno durante il weekend. I Gemelli potrebbero affrontare tensioni che potrebbero farli sbottare. Invece, il Cancro avrà l’opportunità di conoscere persone interessanti come uno Scorpione o un Sagittario.





Oroscopo settimanale di Branko: previsioni dal 14 al 20 giugno segno per segno

Continuando le sue previsioni, Branko ha parlato dell’amore, della fortuna e del lavoro per altri quattro segni zodiacali. Per il Leone, ha previsto una svolta negli affari verso venerdì. La Vergine potrebbe trovare un’alleanza fortunata e passionale con un Toro. Per la Bilancia, Branko consiglia di tenere a mente i sogni, che potrebbero offrire risposte a lungo cercate. Infine, lo Scorpione potrebbe trovarsi di fronte a una scelta difficile tra una persona del Cancro e una dei Pesci, entrambe in grado di catturare la loro attenzione.

Oroscopo di Branko fino al 20 giugno: le previsioni finali per gli ultimi segni

Branko, sempre sul periodico Chi, ha concluso le sue previsioni parlando degli ultimi quattro segni zodiacali. Per il Sagittario, il prossimo weekend potrebbe essere tumultuoso, ma con l’arrivo del solstizio d’estate ci sarà una svolta positiva. Il Capricorno non riuscirà a resistere al fascino dei Pesci, mentre rimarrebbe irresistibile anche per la Vergine. Acquario, vi aspetta una fine di stagione significativa, soprattutto in ambito amoroso, con le stelle in Cancro a semplificare molti aspetti della vita quotidiana. Infine, per i Pesci, Branko ha consigliato di accogliere un Cancro con il giusto merito, anche se un Capricorno potrebbe dimostrarsi molto affidabile.