Puglia, un uomo di 48 anni sorprende un ladro nel suo negozio e lo insegue, ma si sente male e muore

Un drammatico incidente ha portato alla morte di Afzal Muhammad, un commerciante pakistano di 48 anni, mentre cercava di fermare un ladro nel suo negozio di bigiotteria a Manfredonia, in provincia di Foggia.





Muhammad, un immigrato pakistano, si era trasferito in Puglia per aprire il suo piccolo negozio, dove vendeva bigiotteria e cover per telefoni cellulari. La sua tragica fine è avvenuta domenica 14 luglio, quando ha sorpreso un ladro intento a rubare nella sua attività.

La tragedia nel negozio di Afzal Muhammad

Secondo le testimonianze dei presenti, intorno a mezzogiorno il commerciante ha scoperto il ladro e ha cercato di fermarlo. Tuttavia, durante l’inseguimento, Muhammad ha improvvisamente accusato un malore e si è accasciato al suolo. Nonostante i soccorsi immediati da parte del personale del 118, i tentativi di rianimarlo sono stati vani e il commerciante è stato dichiarato morto poco dopo.

Intervento delle autorità e reazioni della comunità

Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente, ritrovando la merce rubata poco distante dal punto in cui Muhammad è crollato. Le indagini sono in corso per identificare il ladro, il cui volto potrebbe essere stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona.

La tragedia ha scosso profondamente i parenti di Afzal Muhammad e la comunità pakistana, che si è radunata per esprimere solidarietà. Il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, si è recato sul luogo dell’accaduto per manifestare vicinanza ai familiari della vittima e alla comunità colpita da questo dramma.

L’incidente ha generato grande commozione e ha evidenziato la vulnerabilità dei commercianti di piccole attività. La morte di Afzal Muhammad ha lasciato un vuoto nella comunità locale e tra i suoi cari, che ora cercano giustizia per l’amato commerciante pakistano.