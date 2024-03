Quanto guadagna Barbara D’Urso? Stipendio, patrimonio e cachet ogni puntata

Barbara D’Urso, un nome che per anni ha risuonato nelle case di milioni di italiani come sinonimo di intrattenimento puro e televisione di qualità su Canale 5, ha recentemente attraversato un momento di grande cambiamento nella sua illustre carriera. La rivelazione dei nuovi palinsesti Mediaset per la stagione autunnale ha lasciato i fan e la stessa conduttrice di stucco, annunciando l’assenza del suo amato “Pomeriggio 5” tra le trasmissioni previste.





Un Addio che Sa di Incompiuto

Questo inaspettato epilogo ha toccato profondamente Barbara D’Urso, che non ha nascosto il suo dispiacere e la sua sorpresa per non aver potuto congedarsi dal suo pubblico come avrebbe desiderato. In un’intervista rilasciata a La Repubblica, ha espresso tutto il suo disappunto per questa mancata occasione, sottolineando come, fino a dicembre 2023, non sarà alla guida di alcun format televisivo, in attesa del termine del suo contratto con Mediaset.

Barbara D’Urso: Tra Passato e Presente

La storia professionale di Barbara, al secolo Maria Carmela D’Urso, affonda le radici negli anni ’70, iniziando il suo viaggio nel mondo dello spettacolo come annunciatrice su Telemilano 58, l’antenato di Canale 5. La sua carriera l’ha portata a calcare anche i palcoscenici della Rai, dove ha lavorato al fianco di icone del calibro di Pippo Baudo, per poi consolidare il suo status di conduttrice di punta di Mediaset, grazie a programmi di grande successo come “Domenica In”.

Oltre alla conduzione, Barbara D’Urso ha esplorato anche l’arte della recitazione, partecipando a film e fiction di rilievo che hanno contribuito a cementare ulteriormente la sua popolarità. Reality show e programmi infotainment, come “Mattino Cinque”, “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Cinque”, hanno fatto di lei un volto familiare e amato dal pubblico italiano.

Compensi e Riservatezza

di intrattenimento e professionalità. La sua figura è stata al centro di numerose discussioni, non ultime quelle riguardanti i suoi guadagni, argomento che suscita curiosità e speculazioni. Tuttavia, quantificare con esattezza il patrimonio di Barbara D’Urso non è semplice, e le stime possono solo avvicinarsi alla realtà.

Quanto Guadagna Barbara D’Urso? Tra Mito e Realtà

Barbara D’Urso, con la sua inconfondibile verve, ha affrontato l’argomento in un’intervista rilasciata nel 2015 a La Zanzara, svelando dettagli interessanti sui suoi introiti. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la conduttrice ha affermato di percepire cifre decisamente inferiori rispetto alle voci di corridoio, stimando i suoi guadagni annuali intorno ai 500.000 euro – una cifra che, secondo le sue parole, sarebbe circa dieci volte inferiore a quanto ipotizzato da molti.

Indiscrezioni e Stime sullo Stipendio

Nonostante la franchezza di Barbara D’Urso, ci sono stati molti che hanno messo in dubbio queste dichiarazioni, considerando la somma indicata piuttosto modesta per una star del suo calibro. Infatti, basandosi su alcune indiscrezioni, solo per la conduzione di “Pomeriggio 5” e “Domenica Live”, si ipotizza che Barbara D’Urso potrebbe guadagnare circa 8.000 euro a puntata per il format pomeridiano, e fino a 15.000 euro per quello domenicale. Queste cifre, se messe insieme, potrebbero far lievitare il suo guadagno annuale fino a raggiungere la cifra impressionante di 6 milioni di euro.