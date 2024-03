Quanto guadagna Clementino a The Voice Senior 2024? Ecco la cifra

“The Voice Senior 2024” si conferma un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica, con performance che continuano a catturare l’attenzione del pubblico e a riscuotere l’apprezzamento unanime dei giudici. Tra loro, spicca la presenza di Clementino, affiancato da figure di spicco della musica italiana come Arisa, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè. Insieme, formano un quartetto eccezionale, impegnato nel delicato compito di valutare le esibizioni degli artisti senior.





Chi è Clementino, coach di The Voice Senior

Clementino, giudice di “The Voice Senior 2024”, è un artista poliedrico che ha saputo distinguersi nel panorama musicale italiano. Nato nel 1982 ad Avellino e cresciuto nell’hinterland napoletano, ha esplorato la sua passione per la musica fin dalla giovane età, diventando un nome di spicco nell’ambito del rap italiano. Non tutti sanno che Clementino vanta anche una laurea in recitazione, segno di un talento versatile e di un impegno costante nella sua formazione artistica.

Il suo percorso musicale prende avvio con l’album “Napolimanicomio” nel 2006, un progetto che mescola sapientemente l’italiano al napoletano. Ma è la collaborazione con Fabri Fibra a segnare una svolta decisiva nella sua carriera, catapultandolo sotto i riflettori della scena musicale nazionale. La sua partecipazione al Festival di Sanremo, prima con gli Almamegretta nel 2013 e poi come solista nel 2015 e nel 2017, testimonia la sua poliedricità e il suo successo.

Oggi, oltre alla musica, Clementino si distingue anche in televisione, ricoprendo il ruolo di giudice in “The Voice Senior 2024”. La sua presenza aggiunge un tocco di originalità al programma, attirando l’interesse di un pubblico ampio e variegato.

Quanto guadagna Clementino a The Voice Senior?

La curiosità intorno al compenso di Clementino per la sua partecipazione a “The Voice Senior” è alta. Sebbene non ci siano dati ufficiali, si stima che ogni giudice del programma possa percepire un cachet che varia dai 10.000 ai 15.000 euro per puntata. Questa cifra, pur essendo un’ipotesi, riflette il valore aggiunto che Clementino e i suoi colleghi apportano al programma, contribuendo al suo successo.

In conclusione, “The Voice Senior 2024” non è solo una vetrina di talenti emergenti del panorama musicale senior, ma anche una celebrazione della musica italiana attraverso la guida di coach d’eccezione come Clementino. La sua carriera, costellata di successi e di svolte significative, insieme al suo ruolo nel programma, dimostra come la musica possa essere un ponte generazionale, capace di unire storie e passioni diverse sotto il segno dell’arte.