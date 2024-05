Quanto guadagna il vincitore dell’Eurovision 2024: le cifre

Nel pittoresco Malmö Arena, in Svezia, ha avuto inizio l’Eurovision Song Contest 2024. L’evento, che si svolge dal 7 all’11 maggio 2024, è uno dei programmi televisivi non sportivi più popolari in tutto il mondo. Per l’Italia, la rappresentante di quest’anno è Angelina Mango, che ha conquistato la sua chance per prendere parte a questo illustre contest grazie alla vittoria al Festival di Sanremo 2024 con il brano “La noia”.





La gara presenta due semifinali, trasmesse rispettivamente il 7 e il 9 maggio, nelle quali 37 artisti si sono sfidati per assicurarsi un posto nella finale del giorno 11. Quest’ultima include automaticamente i Paesi fondatori dell’evento e il Paese ospitante, per un totale di 20 finalisti. Gli appassionati italiani hanno la possibilità di godersi l’intera manifestazione in diretta televisiva.

Ritusiti e onorificenze dell’Eurovision 2024

Il vincitore dell’Eurovision Song Contest 2024 riceverà il desiderato trofeo del microfono di vetro, un premio introduzione nel 2008 e realizzato a mano, che ha sostituito il precedente riconoscimento. Questa opera d’arte, trasparente e modellata come un microfono, rappresenta il successo nel campo musicale europeo.

Sebbene non sia previsto un premio in denaro per il vincitore, questo ottiene riconoscimento internazionale e il privilegio di far ospitare a suo Paese l’edizione successiva dell’evento. Un onore che l’Italia ha avuto la fortuna di sperimentare nel 2021 con la vittoria dei Maneskin.

Come seguire l’Eurovision 2024

L’evento dell’Eurovision Song Contest 2024 può essere goduto senza la necessità di abbonamenti a canali a pagamento. Le due semifinali, del 7 e del 9 maggio, sono state trasmesse in diretta su Rai 2 a partire dalle 21:00, successivamente a un’anteprima iniziata alle 20:15.

La finale, invece, è stata trasmessa su Rai 1 sabato 11 maggio, in prima serata. In Italia, gli spettatori hanno avuto modo di seguire il commento di Mara Maionchi e Gabriele Corsi, mentre il pubblico svedese è stato guidato da Petra Mede. L’evento è stato disponibile anche su RaiPlay, in contemporanea su Rai Radio 2 e sul Canale 202 del digitale terrestre, con il commento di Diletta Parlangeli e Matteo Osso.

Regole e partecipazioni per l’Eurovision 2024

Quest’anno, l’Eurovision annovera la presenza di 37 nazioni. Una varietà che include 27 solisti, 7 duetti e 3 gruppi. Le due semifinali hanno selezionato, tra questi, i 20 Paesi che si uniscono ai 6 già qualificati, inclusive le 5 nazioni “Big” fondatrici (Italia, Germania, Francia, Spagna e Regno Unito) e la Svezia, Paese ospitante e detentore del titolo.

Novità di quest’anno, i finalisti possono esibirsi durante le semifinali, creando maggiori occasioni per ascoltare le loro canzoni prima dell’atto finale. Angelina Mango, ad esempio, ha cantato il 9 maggio, essendo la sedicesima in scaletta per la seconda semifinale.