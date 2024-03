Quanto guadagna Michelle Hunziker Felicissima Sera? Cifre da vertigine

Michelle Hunziker ha rivelato scherzosamente il suo mantenimento da Tomaso Trussardi durante il programma di Pio e Amedeo.





Gli ospiti della prima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive

Nella prima puntata di Felicissima Sera – All Inclusive, trasmessa venerdì 24 marzo, sono presenti numerosi personaggi famosi del mondo della televisione e della musica. Tra di loro ci sono Elisa, Silvia Toffanin, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Zucchero e Giovanna Civitillo. Durante lo spettacolo, gli ospiti partecipano a divertenti sketch che garantiscono qualche ora di spensieratezza.

La nuova edizione dello show di Pio e Amedeo

La nuova edizione di Felicissima Sera – All Inclusive, condotto dal duo comico Pio e Amedeo, consiste in tre appuntamenti trasmessi su Canale 5 in prima serata. L’ironia e il varietà sono gli elementi centrali di questi spettacoli. La precedente edizione del programma nel 2021 ha ottenuto un grande successo, con uno share del 21,24% e una media di 4.138.000 telespettatori. La nuova edizione può essere seguita su Canale 5 o in streaming su Mediaset Infinity.

Quanto riceve di mantenimento Michelle Hunziker da Trussardi

Durante una chiacchierata scherzosa con Pio e Amedeo, Michelle Hunziker viene interrogata sul suo mantenimento da Tomaso Trussardi dopo la loro separazione. La presentatrice risponde con ironia: “Devo lavorare ancora”. Non viene fornito ulteriori dettagli sul tema.