Raffaella Carrà, la verità sulla villa in vendita: “Non è mai stata sua” – Le Foto

Sergio Japino smentisce la notizia sulla villa all’Argentario attribuita alla celebre Raffaella Carrà. Il sindaco di Monte Argentario chiarisce l’equivoco.





La smentita di Sergio Japino

Si apre un caso sulla presunta proprietà della super villa all’Argentario ritenuta appartenente alla grande artista scomparsa tre anni fa, Raffaella Carrà. Sergio Japino, per anni compagno dell’indimenticabile showgirl e conduttrice, ha diffuso una nota per smentire categoricamente che la villa in questione fosse mai stata di proprietà di Carrà. “In riferimento a quanto riportato in questi giorni da numerosi organi di stampa, desidero precisare che la citata villa all’Argentario, progettata da Giò Pomodoro, non è, e non è mai stata, di proprietà della signora Carrà,” ha dichiarato il regista e coreografo.

La precisazione di Japino ha lasciato molti sorpresi, considerando che Raffaella Carrà frequentava da anni quella dimora, e per molti era effettivamente la sua villa. A chiarire il mistero è intervenuto il sindaco di Monte Argentario, Roberto Cerulli. “Di ville in realtà ce ne sono due a un chilometro di distanza l’una dall’altra,” ha spiegato al Corriere Fiorentino. “La prima, quella di cui è stato scritto, curata nell’allestimento da Giò Pomodoro, è effettivamente di Sergio Japino. Raffaella ne aveva un’altra, sempre affacciata su Cala Piccola, ma non è la stessa.”

La storia delle due ville

L’equivoco sembra essere nato dalla vicinanza delle due ville. Raffaella Carrà e Sergio Japino hanno fatto coppia fissa per 17 anni e, anche dopo la fine della loro relazione, hanno mantenuto un rapporto molto stretto sia sul piano lavorativo che personale. Questo stretto legame li ha portati a frequentare per anni le stesse località e ad acquistare due ville adiacenti nella zona dell’Argentario, una zona alla quale Raffaella Carrà era molto legata.

La villa che è stata erroneamente attribuita a Carrà è in realtà di proprietà di Japino, mentre la showgirl possedeva un’altra residenza nelle vicinanze. Questo chiarimento mette fine alle speculazioni e conferma la reale proprietà delle due ville.

Esterno della casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Gazebo. casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Gli interni. La casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Il fuori della casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario La cantina. La casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario La casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario La palestra. La casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Lo spazio esterno della casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Sala. La casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Salotto. La casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Un interno. La casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Una delle camere dal letto. La casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Zona barbecue della casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario Zona barbecue. La casa di Raffaella Carrà all’Argentario, foto da Lionard Luxury Real Estate Foto da: La villa di Raffaella Carrà all’Argentario