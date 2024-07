Ragazza di 19 anni arrestata a Leeds per aver dato fuoco alla macchina con i due figli a bordo

Nelle scorse ore, una ragazza di 19 anni è stata arrestata a Leeds, nel Regno Unito, con l’accusa di aver dato fuoco alla propria auto mentre al suo interno si trovavano i suoi due figli.





Secondo le autorità locali, il gesto della ragazza sarebbe stato intenzionale. L’episodio si è verificato nel West Yorkshire giovedì scorso, intorno alle 23 ora locale. La polizia è stata allertata per la presenza di un veicolo in fiamme a Tong Way, nella zona di Farnley.

“Una donna di 19 anni è stata arrestata con l’accusa di incendio doloso in relazione all’incidente e rimane in custodia. Le indagini sono in corso”, ha dichiarato un portavoce della polizia. Pare che sia stata proprio la ragazza, insieme a un vicino di casa, a salvare i due bambini dall’auto in fiamme.

Il salvataggio e le indagini

I bambini sono stati tratti in salvo e affidati alle cure dei sanitari. Nel frattempo, la giovane donna è stata rilasciata su cauzione in attesa di ulteriori indagini. La polizia sta ancora lavorando per chiarire tutti i dettagli dell’accaduto e determinare le motivazioni dietro il gesto.

Reazioni e contesto

Questo drammatico episodio ha scosso la comunità locale, lasciando molte persone in uno stato di incredulità e preoccupazione. Le autorità sottolineano l’importanza di comprendere appieno le circostanze per poter prevenire future tragedie simili.

Al momento, la polizia continua a raccogliere testimonianze e a esaminare le prove disponibili per fare luce su questa vicenda. Si spera che ulteriori indagini possano fornire una spiegazione chiara e completa dell’accaduto, garantendo giustizia per i bambini coinvolti e sicurezza per la comunità.