Ragazzo di 10 anni cade in un pozzo e perde la vita durante il campo estivo: insieme a lui una donna che ha cercato di salvarlo

Palazzolo Acreide, provincia di Siracusa, è stata teatro di una tragedia durante un campo estivo. Un bambino di 10 anni è precipitato in un pozzo profondo 6 metri, situato nelle campagne di Falabia. Purtroppo, il piccolo è stato recuperato senza vita, come riportato da RaiNews. La tragedia ha coinvolto anche una donna, scesa nel pozzo per verificare dove fosse finito il bambino.

Il campo estivo, gestito da un’associazione, si stava svolgendo in una zona periferica, poco fuori dal centro del paese. Il bambino, mentre partecipava alle attività, è caduto nel pozzo. Immediati i tentativi di soccorso da parte di una donna, che è scesa per cercarlo, ma senza successo. La donna è stata poi recuperata da una squadra del Nucleo speleo alpino fluviale e affidata alle cure del 118.

Per il recupero del bambino, tutte le specialità tecniche dei Vigili del Fuoco sono state mobilitate, inclusi speleologi e sommozzatori. Un elicottero Drago 1 è partito da Catania per supportare le operazioni di soccorso. Sul posto è intervenuto anche un massiccio dispiegamento di Polizia e Carabinieri.

Le Parole del Sindaco

Il sindaco di Palazzolo, Salvo Gallo, ha raggiunto immediatamente il luogo della tragedia per seguire da vicino le operazioni di soccorso. Nonostante gli sforzi delle squadre di emergenza e dei vigili del fuoco, purtroppo, il bambino non ce l’ha fatta. Le ambulanze erano pronte sul posto per qualsiasi necessità, e l’elicottero Drago 148 è decollato dall’aeroporto di Catania per dare ulteriore supporto.