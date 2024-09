Rapina clamorosa a Castellammare: rubato un intero carico di iPhone destinati a negozi campani

Questa mattina, venerdì 20 settembre 2024, un colpo audace ha colpito Castellammare di Stabia, dove un furgone contenente una fornitura di iPhone, incluso il nuovissimo modello 16, è stato assaltato dai rapinatori all’alba. Il veicolo, carico di smartphone di ultima generazione, era destinato a vari punti vendita e centri commerciali della Campania. I malviventi, il cui numero è ancora ignoto, hanno rubato un intero carico di dispositivi, causando un danno stimato superiore a un milione di euro.





Secondo quanto riportato da fonti affidabili, l’incidente è avvenuto nella periferia di Castellammare. Non ci sono ancora dati definitivi sul numero esatto di smartphone sottratti, ma si stima che il camion contenesse circa mille unità di diversi modelli. Ogni dispositivo ha un prezzo che si aggira attorno a mille euro, il che rende questo furto particolarmente significativo.

Subito dopo l’episodio criminoso, il conducente del furgone ha contattato i carabinieri di Castello di Cisterna e della stazione di Castellammare, presentando denuncia per rapina. I malfattori, secondo le prime informazioni trapelate, avrebbero usato due auto per affiancare il furgone, costringendo il conducente a fermarsi e abbandonare il veicolo. Nonostante siano state avviate le indagini, i rapinatori sono riusciti a fuggire senza lasciare traccia.

Le forze dell’ordine stanno attualmente esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza situate nella zona per raccogliere indizi e tentare di identificare i responsabili di questo audace furto. IPhone, l’iconico prodotto della Apple, erano stati presentati il 9 settembre e avrebbero dovuto raggiungere i negozi italiani proprio oggi per il lancio ufficiale. La rapina ha sollevato preoccupazioni sulle misure di sicurezza per il trasporto di merci di valore e ha messo in evidenza l’esigenza di un sistema di protezione più robusto per affrontare simili eventi.

La rapidità con cui i rapinatori sono riusciti a mettere a segno questo colpo ha suscitato allerta tra le autorità locali, mentre la comunità aspetta sviluppi risolutivi su questa spirale di criminalità. Lo scenario complessivo presenta l’urgenza di rivedere le misure di sicurezza, e ci si aspetta che le indagini portino a ulteriori aggiornamenti nei prossimi giorni.