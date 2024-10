Richiamo di Hamburger Fileni Bio per contaminazione da salmonella: dettagli sui lotti coinvolti

Il Ministero della Salute ha emesso tre avvisi di richiamo alimentare relativi a hamburger Fileni Bio, a causa di un potenziale rischio microbiologico legato alla presenza di salmonella. Questo avviso è stato reso pubblico il 28 ottobre e riguarda l’importanza della sicurezza alimentare per i consumatori.





Dettagli del Richiamo degli Hamburger Fileni Bio

I tre lotti di hamburger Fileni Bio, venduti in confezioni da 180 grammi, sono stati ritirati dal mercato a causa della contaminazione microbiologica. I prodotti, realizzati dall’azienda Bioalleva S.r.l. nello stabilimento di Vallese di Oppeano, Verona, per conto di Fileni Alimentare S.p.A., presentano uno rischio serio per la salute pubblica.

I lotti interessati sono i seguenti:

Numero lotto 45672 : data di scadenza 26 ottobre 2024

: data di scadenza 26 ottobre 2024 Numero lotto 45372 : data di scadenza 27 ottobre 2024

: data di scadenza 27 ottobre 2024 Numero lotto 45072: data di scadenza 29 ottobre 2024

Nonostante le date di scadenza indicate, i primi due prodotti risultano già scaduti. Questa disguida temporale ha reso necessario il richiamo e la comunicazione tardiva da parte del Ministero della Salute.

Il Rischio della Salmonella e i Consigli per i Consumatori

La salmonella è uno dei patogeni alimentari più comuni, nota per causare infezioni gastrointestinali chiamate salmonellosi. Sebbene nella maggior parte dei casi comporti sintomi lievi e un decorso benigno, nei pazienti più vulnerabili può portare a complicazioni gravi, richiedendo persino il ricovero in ospedale.

In caso di acquisto degli hamburger richiamati, i consumatori sono inviati a non consumarli e a restituirli al punto vendita. Come sempre, è fondamentale prestare attenzione alle comunicazioni relative a richiami e avvisi di sicurezza alimentare.

Il Ministero della Salute ha confermato che i prodotti sono stati rapidamente ritirati dai punti vendita e ha invitato i consumatori a rimanere informati riguardo ai prodotti che mettono a rischio la loro salute.

La sicurezza alimentare rimane un tema primario, e l’attenzione su contaminazioni come quella della salmonella evidenzia la necessità di monitoraggio rigoroso durante tutto il processo produttivo. Il richiamo di hamburger Fileni Bio serve come promemoria per la vigilanza necessaria da parte sia dei produttori che dei consumatori.