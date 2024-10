Ritorna Life is Strange, il videogioco che ormai assomiglia a una serie di Netflix: la nostra recensione

Il 29 ottobre segnerà il debutto di “Life is Strange: Double Exposure” su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, un’attesissima nuova avventura del celebre franchise sviluppato da DeckNine e pubblicato da Square Enix. Questa volta, i fan avranno la possibilità di rivedere Max Caulfield, l’iconica protagonista del primo capitolo, impegnata in un nuovo, intrigante mistero.

Era il 20 ottobre 2015 quando “Life is Strange” raggiungeva il suo culmine con l’episodio finale, “Episode 5: Polarized“. Dopo tre mesi di attesa, il pubblico scopriva il destino di Max e Chloe, due adolescenti legate da poteri sovrannaturali e dai viaggi nel tempo. Ambientato ad Arcadia Bay, nella fictizia Oregon, il gioco vantava una colonna sonora ricca di brani indie rock di artisti del calibro di Alt-J, Foals e Syd Matters, rendendo ogni colpo di scena ancora più emozionante.





“Life is Strange” si distingue per essere un videogioco avventura grafica in cui le decisioni dei giocatori influenzano il corso della storia, culminando in finali diversi e memorabili. Questo mix di narrativa interattiva ha consacrato il primo capitolo come un cult, vincitore di premi prestigiosi come “Miglior Storia” ai Bafta Game Awards e “Gioco di Maggior Impatto” ai The Game Awards.

Il thriller di Life is Strange: Double Exposure

In “Life is Strange: Double Exposure”, Max e la sua passione per la fotografia si intrecciano in modo profondo. La storia inizia con Max e la sua amica Safi in un bowling abbandonato, un luogo che evoca ricordi e desiderio di immortalare momenti con una polaroid. Max, ora una giovane donna che insegna fotografia all’università Caledon nel Vermont, immerge il giocatore in una realtà che riflette la sua evoluzione personale. Ma la sua vita idilliaca verrà stravolta dalla morte misteriosa di Safi, costringendola a risvegliare i suoi poteri sovrannaturali dopo anni di inattività.

In questa nuova avventura, Max non riavvolge il tempo, ma apre una realtà parallela in cui Safi è viva, seppur comunque in pericolo. Gli eventi si snodano in cinque capitoli, aventi un’accresciuta intensità man mano che si progredisce. La qualità grafica, con espressioni facciali sofisticate, cattura l’essenza emotiva dei personaggi, arricchendo l’esperienza di gioco.

Il gameplay permette a Max di transitare tra le dimensioni attraverso punti specifici nell’ambiente, attirati da un leggero sibilo. Questi passaggi consentono interazioni con personaggi e oggetti nell’altra realtà, fondamentali per la risoluzione di enigmi e per ottenere informazioni cruciali.

In aggiunta, Max è in grado di percepire suoni e presenza di personaggi all’interno di entrambe le dimensioni, aumentando le possibilità strategiche per il giocatore. Elementi come diario e messaggi offrono spunti per approfondire la conoscenza del contesto e le relazioni tra i protagonisti, favorendo un’esperienza immersiva e interattiva.

Life is Strange tra passato e futuro

DeckNine ha saputo mantenere la coerenza del personaggio di Max, rivisitandolo in chiave matura: da studentessa liceale, ora è una giovane donna impegnata nella sua carriera. Ogni personaggio e ambientazione sono caratterizzati con cura, mantenendo il tipico flair hipster che contraddistingue la serie.

Il nuovo capitolo continua a enfatizzare le relazioni interpersonali, elemento centrale in “Life is Strange”, anche se il focus è spostato maggiormente verso il mistero e le dinamiche di amicizia e amore. Tuttavia, la profondità di analisi delle vite dei personaggi è semplificata rispetto ai precedenti capitoli, e anche le tematiche sociali affrontate sono più leggere, seppur presenti.

Con “Life is Strange: Double Exposure”, DeckNine non solo omaggia la tradizione del franchise, ma segna una nuova direzione, rendendo il gioco simile a un teen drama, capace di attrarre una nuova generazione di giocatori appassionati di stili narrativi più contemporanei.