Ritrovato nel Naviglio il corpo di Gino Panaiia: il 25enne era scomparso la notte di Halloween

Oggi, giovedì 7 novembre, i Vigili del fuoco di via Darwin a Milano hanno trovato il cadavere di un uomo. Il corpo era lungo l’Alzaia Naviglio Pavese, poco dopo Casarile, un comune vicino a Milano.





I carabinieri hanno confermato che il corpo è di Gino Panaiia, un 25enne scomparso la notte di Halloween nelle campagne di Zibido San Giacomo.

Poco prima era stato detto che le ricerche dei vigili del fuoco sarebbero state interrotte dopo quasi una settimana dalla scomparsa. Il 25enne, residente nel quartiere Barona a Milano, era scomparso tra il 31 ottobre e l’1 novembre. Erano stati trovati alcuni vestiti, il motorino e il casco.

Quella sera Gino era con alcuni amici in un bar di Zibido. Si dice che avesse bevuto molto prima di tornare a casa in scooter. La sua fidanzata ha raccontato di averlo chiamato subito dopo che era partito e lui le ha detto che si trovava in campagna; quando gli ha chiesto di mandarle la posizione, non ha più risposto.

Panaiia avrebbe preso una strada di campagna verso Milano o verso casa della fidanzata. Le ultime tracce sono state trovate vicino a una cascina abbandonata a Casiglio, dove è stata rintracciata per l’ultima volta la sua cellula telefonica. In quelle ore è stato trovato un borsone nascosto contenente 20 chili di eroina.