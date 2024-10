Rivelazioni piccanti tra Tommaso e Mariavittoria: “Non faccio l’amore da un mese”

L’ultima settimana al Grande Fratello è stata segnata da discussioni tra Tommaso e Mariavittoria. Dopo un bacio, la situazione è rapidamente cambiata. Mariavittoria si è arrabbiata quando Tommaso ha cominciato a vantarsi in modo volgare di dettagli privati della loro relazione. Le sue dichiarazioni hanno creato molto scalpore.





Il confessionale di Tommaso

Il comportamento di Tommaso è stato molto criticato: il pubblico si è mostrato indignato per il suo linguaggio e le sue battute sessiste, che hanno infastidito Mariavittoria. Inizialmente interessata, lei ha poi cercato di far capire a Tommaso i suoi limiti, esprimendo spesso la sua frustrazione. In confessionale, Tommaso ha detto:

Ho detto a Mavi che per me è più una cosa fisica. Ho 24 anni e ho bisogno di questo. Lei vuole una cosa seria, mi ha detto che ha avuto pochi ragazzi, e quindi ho voluto essere onesto. In confessionale mi hanno detto che potrebbero arrivare nuove ragazze. Ho risposto: ‘Se entrano, fatemi conoscere una coetanea!’

La reazione di Maria Vittoria

“Non faccio sesso da un mese e non penso ad altro”, ha detto Tommaso. Queste parole sono state viste come una mancanza di rispetto verso Mariavittoria, che ha reagito in modo deciso.

Modera le parole, hai capito? In diretta non dirlo perché non è bello dire a una donna “è solo per trombare perché non trombo da tanto”.

Tutto questo ha creato divisioni tra i fan: molti sostengono Mariavittoria, difendendo il suo diritto di essere rispettata e di mettere confini. Altri invece supportano Tommaso. Il loro rapporto sicuramente si evolverà, in un modo o nell’altro.