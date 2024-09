Roman Zancarli, il padre separato di Vicenza che vive in macchina da due anni: «Ho letto, frigo, cucina e doccia»

A 26 anni, Roman Zancarli vive in una Ford Focus trasformata in casa, lottando tra sfide quotidiane e sogni futuri mentre cerca di mantenere la sua indipendenza.





Roman Zancarli, un giovane di 26 anni, ha fatto di una Ford Focus il suo rifugio. All’interno, ha creato un ambiente sorprendentemente funzionale: nel bagagliaio ci sono un frigorifero, un letto e un mobile cucina. Un piano per lavorare al computer e uno spazio per i vestiti completano questa strategica sistemazione. Nella parte superiore dell’auto, ha installato un box doccia portatile e una toilette pieghevole, dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e funzionalità. Questo stile di vita è il risultato di scelte personali, non di necessità, e rappresenta una nuova forma di libertà per Roman.

Da necessità a scelta di vita

Nato in Ucraina e adottato da una famiglia di Verona all’età di quattro anni, Roman ha affrontato un percorso difficile. Fino ai 16 anni, ha vissuto con il padre. Dopo una gravidanza inattesa della sua fidanzata, ha visto la sua vita prendere una direzione inaspettata. “Ho lasciato la scuola e ho iniziato a traslocare di continuo, vivendo da un posto all’altro per circa sette anni,” racconta Roman. Dopo la fine della sua relazione, si è sentito spinto a cercare una nuova sistemazione. “Ho sentito che era giunto il momento di prendere in mano la mia vita. Ho acquistato quella Focus station wagon usata per mille euro. Dal 9 dicembre 2022, quell’auto è diventata la mia casa.”

Organizzazione impeccabile in spazi ridotti

Inizialmente, la vita in auto ha presentato delle difficoltà, ma Roman è riuscito a trovare un’organizzazione efficace. Per la cura personale, utilizza una doccia portatile da campeggio e un wc a seggiolino con sacchetto, preferendo soluzioni pratiche e semplici. “Ho imparato a vivere in modo minimalista, prendendo solo ciò di cui ho realmente bisogno. Questo mi permette di concentrarmi su ciò che è importante,” spiega con determinazione. Roman lavora come corriere per Amazon, un’occupazione che gli consente di guadagnare circa 1.300 euro al mese. Nonostante le sfide economiche, non perde mai di vista il suo obiettivo: il mantenimento di sua figlia.

Sogni di un futuro più stabile

“Vivere in un’auto non è la soluzione definitiva, ma mi offre l’opportunità di essere indipendente e di riflettere su cosa voglio per il futuro,” afferma Roman, rivelando una profondità di pensiero che va oltre le apparenze. Sogna di passare a un camper per migliorare le sue condizioni di vita, ma è consapevole che ci vorranno almeno 10.000 euro per realizzare questo sogno. “So che ce la farò,” aggiunge con un’espressione di speranza. Ogni giorno è una nuova sfida, e mentre continua a lavorare e a gestire la sua vita in auto, Roman dimostra che la resilienza e la capacità di adattamento possono trasformare anche le situazioni più difficili in opportunità di crescita personale.

Attraverso la sua esperienza, Roman Zancarli offre uno sguardo unico su una vita alternative. Vivere in un’auto a 26 anni può sembrare strano a molti, ma per lui è una scelta consapevole rivolta verso un maggiore autodeterminazione e un futuro migliore. Nonostante le sfide quotidiane, Roman continua a coltivare i suoi sogni, con la speranza di costruire una vita più stabile e significativa per sé e per sua figlia.