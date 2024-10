Sammy Basso, il suo corpo sarà destinato alla ricerca scientifica. Il suo migliore amico Riccardo: “Ha vissuto fino all’ultimo momento”

Sammy Basso, morto improvvisamente sabato scorso a 28 anni, ha fatto un ultimo dono alla scienza e al mondo: ha donato il suo corpo per lo studio e la ricerca per trovare una cura alla progeria. Questo era il suo desiderio fino alla fine: che la ricerca su questa malattia rara, causa dell’invecchiamento precoce, non si fermasse. La famiglia sta cercando di realizzarlo. Anche se non c’è ancora nulla di ufficiale, hanno contattato il Centro di riferimento per la donazione del Corpo e Biobanca dell’Università di Padova, dove Sammy ha conseguito una doppia laurea con lode in biologia molecolare.





Mentre Tezze sul Brenta, il suo paese d’origine, si prepara a dare l’ultimo saluto a Sammy, con i funerali che si svolgeranno probabilmente venerdì prossimo alle 15 presso il campo sportivo, molte persone stanno ricordando il giovane vicentino. Tra di loro, c’è il migliore amico di Sammy, Riccardo. I due si conoscevano dalle scuole e hanno viaggiato insieme negli Stati Uniti dopo la Maturità, un viaggio che è diventato un libro e un docu-film per National Geographic intitolato “Il Viaggio di Sammy”.

“Eravamo insieme a quella festa. Stava ballando. Si è accorto di non stare bene, ma non ha voluto andare a casa. Si è divertito fino all’ultimo momento, proprio come voleva che fosse la sua vita. Sammy non si è mai preso sul serio. Rare volte l’ho visto infelice”, ha raccontato Riccardo al Corriere della Sera, ricordando quanto accaduto sabato scorso, quando Sammy si è sentito male mentre si trovava al ristorante con amici e parenti. È stato inutile l’intervento dei soccorsi, per lui non c’era più nulla da fare.

“Sammy – ha continuato Riccardo – mi ha insegnato che un cuore grande fa spazio a tanti. Ed era così. Aveva tanti amici, era importante per lui. Era un grande intellettuale e una persona pubblica, ma con una enorme umiltà, una delle sue principali caratteristiche. Sempre disponibile e sorridente”.