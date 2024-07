Sarebbe stata Ilary Blasi a declinare l’incarico di conduttrice per La Talpa, esprimendo una scarsa convinzione nei confronti della formula e del progetto proposto

Ilary Blasi rifiuta la conduzione de La Talpa: Diletta Leotta pronta a prendere il timone del reality show dopo 16 anni di assenza dalla tv italiana.





Ilary Blasi avrebbe declinato l’offerta di presentare La Talpa , il reality show che sta per ritornare su Canale5 dopo ben sedici anni . Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela su Dagospia , l’incarico sarebbe stato inizialmente proposto alla conduttrice di Battiti Live prima di essere conferito ufficialmente a Diletta Leotta .

Stando alle informazioni rivelate dal giornale diretto da Roberto D’Agostino , Mediaset avrebbe cercato di coinvolgere Ilary Blasi per questo nuovo progetto. Tuttavia, la Blasi, dopo aver espresso gratitudine per l’offerta, avrebbe manifestato delle riserve riguardo al concept e alla direzione del programma, preferendo mantenere il suo attuale successo con Battiti Live e dedicarsi a nuovi progetti, tra cui un film con Giampaolo Morelli . Inoltre, su Netflix giungerà la seconda stagione di Unica , che avrà un titolo diverso, a dimostrazione della sua continua attività in ambito televisivo.

A prendere le redini di La Talpa sarà, quindi, Diletta Leotta , la popolare presentatrice di DAZN , che si appresta a debuttare su Mediaset. Dopo aver accumulato esperienze in dirette sportive e col suo podcast Mamma Dilettante , questo rappresenta un passo importante nella sua carriera. Recentemente, ha condiviso su Instagram leprime immagini girate negli studi di Cologno Monzese , cuore pulsante di Mediaset, anticipando così il suo ingresso in questo nuovo contesto professionale.

La nuova edizione de La Talpa presenterà alcune novità significative rispetto alle passate stagioni, segnando un cambiamento nel formato del programma. Sebbene mantenga la sua essenza di realtà , non sarà trasmesso in diretta: gli episodi verranno registrati in anticipo e saranno resi disponibili su Infinity prima di essere trasmessi su Canale5 . La finale, dove verrà svelata l’identità della Talpa , sarà l’unico trasmissione trasmessa in diretta. A differenza delle prime edizioni, che si sono svolte in varie località esotiche come Messico, Kenya e Sudafrica , questa nuova edizione non avrà un studio e sarà girata in ambienti non convenzionali. Un cambiamento che promette di rinnovare il format e di attrarre un pubblico sempre più vasto.