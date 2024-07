Scampia, collassa il ballatoio alla Vela Celeste. Due decessi e 13 feriti gravi, di cui 7 bambini

Nel cuore di Scampia, un evento tragico ha scosso la comunità locale con il crollo del ballatoio alla Vela Celeste. La tragedia ha causato la perdita di due vite umane e ha lasciato 13 persone gravemente ferite, tra cui sette bambini.





L’incidente ha generato paura e disperazione tra i residenti, mentre le autorità locali e i soccorritori si sono mobilitati per fornire assistenza immediata alle vittime. Le indagini sono in corso per determinare le cause del crollo e garantire la sicurezza delle strutture circostanti.

La comunità si è unita in un momento di lutto e solidarietà, offrendo supporto alle famiglie colpite dalla tragedia. L’evento ha sollevato interrogativi sulla manutenzione delle infrastrutture e sulla necessità di controlli più rigorosi per prevenire simili incidenti in futuro.

Le autorità locali hanno promesso un’indagine approfondita per stabilire le responsabilità e adottare misure preventive per evitare che tragedie simili si ripetano. In questo momento di dolore e shock, la solidarietà e il sostegno della comunità sono fondamentali per aiutare le vittime a superare questa terribile prova.