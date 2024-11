Schiacciato da un veicolo durante l’attività lavorativa, l’imprenditore sardo Emilio Pusceddu perde la vita di fronte al figlio

Nella mattinata di oggi, domenica 3 novembre, si è verificata un’altra tragedia sul lavoro in Italia, precisamente a Sardara, in Sardegna. L’imprenditore Emilio Pusceddu, 56 anni, è morto in un incidente durante le operazioni di carico presso un deposito di materiale ceramico.





Secondo quanto riportato, l’uomo è stato schiacciato da un camion mentre si trovava sul luogo con il figlio. L’incidente ha coinvolto due mezzi pesanti, e nonostante l’intervento dell’elisoccorso, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Le indagini sono attualmente in corso da parte dei carabinieri di Villacidro, che stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Anche lo Spresal della Asl è al lavoro per fare chiarezza sulla tragedia.

Il sindaco di Sardara, Giorgio Zucca, si è recato sul luogo dell’incidente, mentre il sindaco di Villanovaforru, Maurizio Onnis, ha ricordato l’imprenditore con queste parole: “Un uomo passionale e iracondo, con un cuore grande così. E il miglior imprenditore che avessimo“.

La perdita dell’imprenditore Emilio Pusceddu rappresenta un’altra tragedia sul lavoro in Italia, e le autorità stanno lavorando per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo drammatico evento.