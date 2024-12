Schianto sulla A2, muoiono madre e figlia di 10 anni: 8 feriti e traffico in tilt per l’incidente con 11 auto

Una donna di 39 anni e la figlia di 10 perdono la vita in un tragico incidente sull’A2 tra Mormanno e Laino nel Cosentino. Coinvolti 11 veicoli, feriti in ospedale.





Una tragedia si è consumata questa sera lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo tra gli svincoli di Mormanno e Laino, nel Cosentino, dove una donna di 39 anni e la figlia di 10, entrambe originarie di Messina, hanno perso la vita in un grave incidente stradale. Le due vittime erano dirette verso Nord quando si è verificato lo scontro, che ha coinvolto ben 11 veicoli. Sul posto si è registrata una pioggia persistente, che potrebbe aver contribuito all’accaduto.

Oltre alle due vittime, l’incidente ha causato otto feriti, alcuni dei quali in condizioni serie ma, secondo quanto riferito dalle autorità, non in pericolo di vita. Tra i mezzi coinvolti nello scontro si contano un autoarticolato, un pullman e un furgone. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento, ma le difficili condizioni atmosferiche e il numero di mezzi in transito potrebbero aver avuto un ruolo determinante.

Immediatamente dopo l’impatto, sul luogo si sono recati i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari, che hanno lavorato intensamente per liberare i feriti rimasti intrappolati tra le lamiere dei veicoli. I soccorsi, coordinati dal personale sanitario del Suem118, hanno trasportato i feriti negli ospedali vicini per ricevere cure urgenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autobus coinvolto nell’incidente non ha subito gravi danni e nessuno dei passeggeri a bordo risulta essere tra i feriti gravi. Nonostante ciò, il panico tra i viaggiatori è stato inevitabile. L’intervento dei soccorritori è stato tempestivo, e l’area è stata messa in sicurezza per consentire il proseguimento delle operazioni.

Le vittime, madre e figlia, erano a bordo di una delle auto più gravemente danneggiate nello scontro. Il violento impatto non ha lasciato scampo alle due, che sono decedute sul colpo. Gli altri feriti, tra cui conducenti e passeggeri di diversi veicoli, sono stati stabilizzati sul posto prima del trasferimento in ospedale. Le autorità stanno cercando di contattare i familiari delle vittime per fornire assistenza e supporto in questo momento drammatico.

Il tratto dell’autostrada in cui è avvenuto l’incidente è stato chiuso al traffico per diverse ore, causando lunghe code e disagi per gli automobilisti. Gli operatori di Anas hanno collaborato con le forze dell’ordine per ripristinare la viabilità il prima possibile. Al momento, si stanno conducendo le indagini per chiarire le cause esatte dello scontro e attribuire eventuali responsabilità.