Scippa dei turisti in centro: pestato e lasciato a terra in strada

Nella giornata di ieri, giovedì 26 settembre 2024, nella vivace cornice del centro di Roma, è avvenuto un drammatico episodio di violenza legato a un tentativo di furto. Verso l’ora di pranzo, precisamente fra via dei Maroniti e largo del Tritone, due turisti, intenti a godere di un pranzo all’aperto, sono stati vittime di un tentativo di furto da parte di un giovane di soli ventuno anni, che ha cercato di sottrarre loro un costoso orologio.





Seduti a un tavolino di un bar, i due hanno notato l’approccio sospetto del ladro. Non appena hanno realizzato cosa stava per accadere, hanno reagito in modo istintivo, bloccando il ragazzo e scatenando un litigio. La confusione che ne è seguita ha attratto l’attenzione di altre persone nella zona.

Aggrediscono l’aspirante ladro e lo massacrano

Dopo aver bloccato l’aspirante ladro, la situazione è degenerata rapidamente. Diversi testimoni oculari hanno riferito di come i due turisti si siano scagliati con violenza contro il giovane, picchiandolo senza pietà. La reazione violenta e incontrollata ha suscitato sconcerto fra i passanti, alcuni dei quali si sono affrettati a chiamare i soccorsi. Una volta che sono stati soddisfatti dalla loro giustizia personale, i turisti hanno abbandonato il ragazzo, lasciandolo privo di sensi sotto un palazzo nella vicina stradina del Gallinaccio.

Immediatamente dopo l’incidente, i soccorritori del 118 sono giunti sul posto e hanno prestato assistenza al giovane, che è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Umberto I in codice rosso. Nel frattempo, le forze di polizia sono arrivate per gestire la situazione e per raccogliere informazioni su quanto accaduto. Nonostante il giovane ladro sia stato denunciato, i turisti, autori dell’aggressione, erano già dispersi quando gli agenti sono arrivati sul luogo dell’incidente.

Questi eventi sottolineano non solo la crescente problematica dei furti in centro a Roma, ma anche come la tensione sociale possa portare a risposte violente e pericolose da parte dei cittadini stanchi di subire atti criminosi. La comunità locale si trova ora a riflettere sull’importanza della legalità e sulla necessità di un maggior intervento delle autorità per garantire la sicurezza nelle strade della capitale.