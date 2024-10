Scomparsa a 68 anni l’attrice Myra Mcfadyen, nota per ‘Mamma mia’

La comunità del teatro e del cinema è in lutto per la scomparsa dell’iconica attrice Myra McFadyen, deceduta a 68 anni a Glasgow. La notizia della sua morte ha suscitato una profonda commozione tra colleghi e ammiratori, che hanno voluto omaggiarla per il suo significativo contributo all’arte della recitazione. Pur guadagnandosi notorietà soprattutto nel teatro, McFadyen ha anche brillato sul grande schermo, partecipando a celebri commedie romantiche come Mamma Mia! e Maid of Honour.





Dopo una formazione presso il Conservatorio di Glasgow e un perfezionamento nella mimica a Parigi, ha dato avvio a una carriera artistica straordinaria, che ha abbracciato più di quattro decenni. Di recente, la McFadyen ha incantato il pubblico interpretando il Fantasma del Natale Passato nella produzione de Il Canto di Natale all’Old Vic.

Myra McFadyen, un talento indimenticabile, morta a 68 anni

La carriera di Myra McFadyen ha conosciuto una notevole ascesa grazie al suo ruolo nel musical Mamma Mia!, dove ha interpretato il personaggio di Elena. In questa celebre produzione ha condiviso il palco con nomi illustri di Hollywood come Meryl Streep, Pierce Brosnan e Colin Firth. Tra i suoi lavori cinematografici più significativi si annoverano Emma, in cui ha vestito i panni di Mrs. Bates, e Our Ladies, insieme a The Kid Who Would Be King.

Il Citizens Theatre di Glasgow ha reso un emozionante tributo a Myra McFadyen, condividendo un messaggio su Twitter (ora X): “Ci rattrista apprendere della scomparsa della straordinaria Myra McFadyen. Era amata dal pubblico del Citz per i suoi ruoli in produzioni come The Choir, Hayfever e Glasgow Girls, e sarà ricordata per le sue performance magnetiche nel teatro, in TV e al cinema.”

Anche l’attrice Lesley Molony ha voluto esprimere il proprio cordoglio su Twitter, descrivendo Myra come “una donna adorabile, multi-talentuosa, generosa e con un cuore immenso.” Ha ricordato i momenti gioiosi vissuti insieme durante le rappresentazioni di Mamma Mia! nel 2008/09, dove Myra interpretava il ruolo di Rosie, concludendo con un’osservazione toccante: “È una perdita davvero triste.”