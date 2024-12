Scontro accesissimo al Grande Fratello: Helena Prestes e Javier Martinez arrivano ai ferri corti durante la notte. Dopo una lite furiosa, Javier dichiara l’addio definitivo

Come spesso accade al Grande Fratello, le vere dinamiche si scatenano al termine della diretta televisiva, quando i riflettori si spengono ma la tensione rimane alta. Nella notte del 16 dicembre, dopo che Alfonso Signorini ha salutato il pubblico, una cena apparentemente tranquilla ha dato il via a uno scontro infuocato tra Helena Prestes e Javier Martinez, protagonisti di un litigio che potrebbe segnare un punto di svolta nei rapporti all’interno della casa.





La tensione tra i due era già emersa nel corso della puntata serale, quando Helena aveva accusato il pallavolista di essere cambiato radicalmente in pochi giorni, a causa del suo avvicinamento a Chiara Rabbi. La modella brasiliana aveva dichiarato di non riconoscerlo più, tanto da non volerlo nemmeno più come amico. Tuttavia, le scintille sono esplose solo nelle ore successive, trasformando un battibecco a tavola in una lite furiosa che ha coinvolto anche altri coinquilini.

Tutto è iniziato quando Javier ha chiesto ad Helena se potesse sedersi accanto a lei per cenare. Un gesto apparentemente innocuo che però ha infastidito la modella, che ha interpretato la domanda come una provocazione. “Mi sta provocando. Questo è il suo piatto, perché dice posso?”, ha esclamato Helena, visibilmente nervosa, mentre Pamela Prati cercava di mediare e spiegare che la domanda di Javier non aveva alcuna intenzione provocatoria. La situazione, però, è precipitata quando Javier ha perso la pazienza: “Facciamo una cosa, me ne vado. Finisce male e non voglio”, ha risposto alzandosi e allontanandosi dalla tavola.

La reazione di Helena non si è fatta attendere. “Colpa mia di cosa? Sta facendo una scenata. Qui c’era il suo piatto come sempre”, ha detto rivolgendosi agli altri coinquilini, esasperata dalla situazione. A quel punto, Javier, ormai deciso a interrompere la discussione, ha replicato sarcasticamente: “Brava, complimenti. Fai un figurone così”.

La tensione è proseguita anche dopo la cena, quando Amanda Lear ha cercato di convincere Javier a mantenere la calma e a lasciar perdere lo scontro. Tuttavia, il pallavolista ha sfogato la sua frustrazione in salotto, dichiarando di non voler più avere nulla a che fare con Helena. “Con questa persona non ci parlerò mai più. Non voglio creare la clip per la litigata, zero”, ha affermato con fermezza. Secondo Javier, la modella sarebbe una provocatrice: “Sono d’accordissimo con Jessica, è una provocatrice ma non ci casco. Per me è un no oggi, domani, tra una settimana, tra un mese”.

Nel frattempo, Helena non ha mostrato alcuna intenzione di sotterrare l’ascia di guerra. Prima di chiudere definitivamente il discorso, ha risposto a Javier con toni altrettanto duri: “Vai dalla tua squadretta. Guarda che brutta figura hai fatto tu, non venire qui a prendermi in giro che non funziona”.

La lite tra i due gieffini ha immediatamente acceso un acceso dibattito sui social network, dove il pubblico si è diviso tra sostenitori dell’uno e dell’altra. Su X, ex Twitter, si leggono commenti contrastanti: “Ha ragione lui”, “Lei fa la vittima e deve stare lontano”, “Javier ha fatto solo una domanda”, ma anche “Scenata infantile di Helena” e “Qui ha torto lei”. Altri, invece, hanno visto nella reazione di Javier una risposta spropositata: “Si è infastidito per nulla”.