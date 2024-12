Scoppia un incendio sul traghetto Moby partito dalla Sardegna: preoccupazione per i passeggeri

Momenti di tensione si sono verificati ieri sera sulla nave Moby “Ale Due”, che opera sulla tratta tra Porto Torres e Genova. Il traghetto, partito dalla Sardegna alle 20:30, ha dovuto interrompere il suo viaggio e fare ritorno al porto di partenza a causa di un principio di incendio sviluppatosi nel vano garage. L’incidente, secondo le prime ricostruzioni, è stato causato da un malfunzionamento del motore di un camion frigorifero trasportato a bordo.





Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando una densa coltre di fumo che dal ponte tre si è diffusa fino a raggiungere alcune cabine della nave. Per garantire la sicurezza dei passeggeri, il comandante Giuseppe Cannarile ha deciso di invertire la rotta quando la nave si trovava a circa sette miglia nautiche dalla costa sarda. A bordo erano presenti 268 passeggeri, che sono stati immediatamente radunati nella sala bar, considerata una delle aree più sicure dell’imbarcazione.

L’equipaggio, addestrato per emergenze di questo tipo, ha agito con prontezza per contenere il rogo. Le squadre antincendio della nave sono riuscite a domare le fiamme prima che potessero causare danni più gravi o mettere in pericolo la vita delle persone a bordo. Il rientro al porto industriale di Porto Torres, presso la banchina Asi 2, è avvenuto intorno alle 23:30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno eseguito un’accurata ispezione per verificare l’entità dei danni e garantire la completa messa in sicurezza dell’imbarcazione.

La compagnia Moby ha rilasciato una nota ufficiale per spiegare quanto accaduto e rassicurare i viaggiatori. “I passeggeri sono stati prontamente informati del rientro precauzionale della nave a Porto Torres ed è stata fornita la massima assistenza”, si legge nel comunicato. Inoltre, l’azienda ha confermato che ai passeggeri è stato offerto un alloggio gratuito nelle cabine per trascorrere la notte in sicurezza. La mattina seguente, tutti i viaggiatori sono stati trasferiti sulla nave Moby Tommy, partita da Olbia e diretta verso Genova.

Il comandante Giuseppe Cannarile, presente durante tutta l’emergenza, ha coordinato le operazioni insieme al personale della Capitaneria di porto. La gestione rapida ed efficace dell’incidente ha evitato conseguenze più gravi. La compagnia ha voluto esprimere il proprio apprezzamento per il lavoro svolto dall’equipaggio e dai vigili del fuoco: “Ringraziamo il nostro personale e i soccorritori per la professionalità dimostrata nell’intervento, che ha permesso di mettere immediatamente in sicurezza la nave e i passeggeri”. Inoltre, Moby ha voluto scusarsi con i viaggiatori per il disagio subito.

Nonostante lo spavento iniziale, non si registrano feriti tra i passeggeri né tra i membri dell’equipaggio. Tuttavia, l’incidente ha sollevato interrogativi sulla sicurezza dei mezzi trasportati nei garage dei traghetti. Il camion frigorifero da cui è partito l’incendio sarà oggetto di ulteriori indagini per determinare le cause esatte del guasto al motore.