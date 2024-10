Scopri la casa di Stefano De Martino: il divano dal valore di 10mila euro

“Solo il divano costa 10mila euro”. Queste sono le parole di Stefano De Martino, celebre ballerino e conduttore televisivo italiano, che ha recentemente rivelato una parte della sua residenza di lusso a Milano. Questo luogo non solo rappresenta un rifugio personale, ma diventa fonte d’ispirazione per gli appassionati di interior design e per chi ama l’arredamento di alta gamma. Situata in uno dei quartieri più esclusivi della città, la casa di De Martino è un perfetto connubio tra eleganza contemporanea e comfort, caratterizzata da dettagli stilistici che esprimono la sua versatilità e raffinatezza.





“Solo il divano costa 10mila euro”: la casa di Stefano De Martino

Il soggiorno rappresenta il cuore pulsante dell’abitazione, arredato con pezzi di design che si amalgamano in una sinfonia di stile. Un imponente divano viola scuro, impreziosito da dettagli arancioni, è il protagonista indiscusso dello spazio, un acquisto firmato dalla rinomata ditta Biosofa. Accanto, un pianoforte nero con tocchi dorati rende omaggio alla cultura e alla passione artistica di De Martino. La cucina, ancor essa all’insegna del minimalismo, offre un ambiente accogliente per intrattenere ospiti grazie alla presenza di linee pulite e materiali di alta qualità, come marmo e acciaio, che conferiscono funzionalità e stile.

Design minimalista e sofisticato

Divano di design da 10mila euro

Pianoforte nero con dettagli dorati

Cucina moderna e funzionale

La cucina di Stefano De Martino è stata pensata come uno spazio conviviale, ideale per raccogliere amici e familiari in un’atmosfera calorosa. Le finiture accurate e l’illuminazione naturale riflettono un’attenzione particolare al comfort e alla praticità. In ciò che diventa un rifugio per il relax, la camera da letto presenta un’atmosfera intima e accogliente. Qui, il letto sfarzoso, rivestito in velluto blu scuro, si erge come un simbolo di lusso e confort, incastonato in una stanza dove ogni elemento è scelto per favorire il relax.

Elementi decorativi come i cuscini in tonalità blu e bianca, unitamente a due lampade a parete dal design contemporaneo, aggiungono un tocco di modernità. Sotto i piedi, un elegante tappeto beige con bordi neri completa l’arredamento, mentre le tende a listelli neri alle finestre offrono privacy e stile. Ogni angolo della casa di De Martino comunica un forte senso estetico, rivelando un’evidente predilezione per i dettagli e un amore innato per il design contemporaneo.

Per chi desidera esplorare ulteriormente il mondo di Stefano De Martino, la sua residenza non è solo un simbolo del suo stile di vita raffinato, ma un vero e proprio manifesto del buon gusto e del design di alta qualità. La perfetta combinazione di eleganza e funzionalità diventa non solo un rifugio personale, ma anche un’affermazione della sua personalità multifacetica e artistica.