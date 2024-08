Se lo meritava ha detto il marito di Lucia Felici confessando di aver ucciso sua moglie

Il marito di Lucia Felici ha recentemente confessato di essere il responsabile del femminicidio avvenuto a Castelnuovo di Porto. Le autorità hanno già formulato l’ipotesi di reato di omicidio aggravato nei suoi confronti. Carmine Alfano, il marito 82enne, si trova ora sotto interrogatorio, assistito da un legale.





Confessione choc dell’assassino durante l’interrogatorio

Lucia Felici è stata tragicamente uccisa dal marito, il quale ha rivelato la sua confessione nel corso di un’interrogatorio di garanzia. Questa rivelazione è stata confermata durante una conferenza stampa tenutasi oggi, venerdì 9 agosto, dal procuratore della Repubblica di Tivoli, Francesco Menditto. Alfano attualmente è custodito nella caserma dei carabinieri di Castelnuovo di Porto, dove ha ammesso l’omicidio della moglie, senza che al momento si parli di premeditazione. Secondo le prime informazioni, Lucia potrebbe essere stata strangolata.

Entrambi i coniugi erano pensionati, vivendo insieme in un appartamento nella provincia di Roma. Lei aveva 75 anni all’epoca della morte, mentre il marito ha 82 anni.

Il procuratore punta i riflettori sulla prevenzione della violenza

Nella sua dichiarazione, il procuratore Menditto ha sottolineato l’importanza di un’approccio sociale per prevenire tali tragici eventi: “I carabinieri, interrogati con il pubblico ministero che segue il caso, stanno conducendo le indagini sul femminicidio avvenuto stamattina. Invito tutti a riflettere sulla necessità di non delegare esclusivamente alla Procura della Repubblica e ai carabinieri la risoluzione di questi crimini. La violenza deve essere riconosciuta e denunciata prima che sfoci in epiloghi tragici come questo”. È importante diffondere la consapevolezza dei segnali di allerta e rendere le donne vulnerabili più sicure nel denunciare abusi.

Questa dichiarazione arriva in un momento particolarmente critico, poiché la provincia di Roma ha recentemente registrato due femminicidi, uno dei quali si è verificato solo tre giorni fa a Fonte Nuova.

La terribile scoperta all’interno dell’abitazione

La tragica notizia della morte di Lucia Felici è emersa intorno alle ore 9:00 di stamattina. La donna è stata trovata priva di vita nel suo appartamento in via Bellavista a Castelnuovo di Porto. A lanciare l’allerta al Numero Unico delle Emergenze 112 è stata una vicina di casa, che ha udito le grida disperate di Lucia, che implorava “aiuto”. “Pensavo fosse caduta dalle scale,” ha dichiarato la donna alla stampa.

Gli agenti intervenuti hanno trovato il corpo di Lucia e l’uomo in stato confusionale. Le indagini si sono orientate subito su di lui, fino alla confessione avvenuta nel corso dell’interrogatorio. Dopo aver effettuato i rilievi sul luogo del delitto, la salma della donna è stata trasferita in obitorio, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per eseguire l’autopsia. I risultati dell’autopsia saranno fondamentali per stabilire in modo preciso le cause del decesso e chiarire ulteriormente i dettagli di questa angosciante vicenda.

Il caso ha sollevato interrogativi sulle dinamiche della violenza di genere e sull’importanza di prevenire tali tragedie attraverso una maggiore consapevolezza e interventi più incisivi in contesti familiari a rischio. La comunità è in lutto, e la speranza è che storie come quella di Lucia possano spingere a un cambiamento significativo nella lotta contro il femminicidio e la violenza domestica.