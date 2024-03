Se Potessi Dirti Addio replica prima puntata: dove vedere in tv e in streaming, su che canale va in onda=

Rivedi la Prima Puntata di “Se Potessi Dirti Addio”: Guida Completa

La miniserie Se potessi dirti addio vede protagonisti Gabriel Garko e Anna Safroncik per la regia di Simona e Ricky Tognazzi. Immersa in un vortice di emozioni e misteri, la miniserie “Se Potessi Dirti Addio” si distingue per le performance avvincenti di Gabriel Garko e Anna Safroncik, orchestrata magistralmente dai registi Simona e Ricky Tognazzi. La trama si snoda attraverso le vicende di Marcello, interpretato da Garko, il quale si ritrova a dover ricostruire i pezzi di un passato dimenticato a seguito di un tentativo di suicidio. La sua strada si incrocia con quella di Elena, brillantemente interpretata da Safroncik, una neuropsichiatra che, nonostante appaia avere una vita perfetta con il marito Lorenzo e le loro figlie Anita e Arianna, si trova ad affrontare una svolta drammatica quando la tragedia colpisce la sua famiglia. Come rivedere la replica della prima puntata di Se Potessi Dirti Addio ?





Anteprima Episodio 1: “Se Potessi Dirti Addio”

L’episodio si apre con Marcello, che riflette sugli ultimi istanti della sua vita e sui ricordi felici con la sua famiglia. La scena si sposta rapidamente su Elena, che si trova catapultata da un tranquillo pomeriggio familiare a un’emergenza lavorativa: deve intervenire per salvare un paziente determinato a togliersi la vita. Questo paziente non è altri che Marcello, e per Elena, c’è di mezzo una vendetta personale contro l’uomo che ha causato la morte di Lorenzo, suo marito, e che ha lasciato Marcello in fin di vita. Con il passare del tempo, Marcello inizia a ricordare frammenti del suo passato, scoprendo un collegamento inaspettato con Elena.

Come Rivedere “Se Potessi Dirti Addio” Replica Prima Puntata

Per chiunque abbia perso la premiere del 29 marzo 2024 o semplicemente desideri rivivere i momenti emozionanti del primo episodio, è possibile guardare la replica in diversi modi. La soluzione più immediata è tramite streaming gratuito su Mediaset Infinity, dove l’episodio è disponibile per essere rivisto comodamente. In alternativa, collegando la propria Smart TV a Mediaset Play, è possibile trasmettere l’episodio direttamente sul grande schermo di casa. Attualmente, non sono previste trasmissioni della replica su Rai Premium, La5 o Mediaset Extra, ma resta Mediaset Infinity la piattaforma di riferimento per gli appassionati della serie.

Assicurati di cogliere l’opportunità di rivedere la prima puntata di “Se Potessi Dirti Addio”, una serie che intreccia dramma, mistero e profonde emozioni umane, promettendo di tenere gli spettatori incollati allo schermo dall’inizio alla fine.