Sedicenne pestato a sangue dall’ex della sua amica: cena si trasforma in incubo a Mogliano Veneto

L’aggressione feroce è avvenuta nel centro di Mogliano Veneto (Treviso): numerosi ragazzi hanno assistito senza intervenire. La vittima soccorsa da automobilisti di passaggio.





Una terribile aggressione è avvenuta la sera di venerdì 27 settembre a Mogliano Veneto, nella provincia di Treviso, dove un giovane di sedici anni è stato brutalmente picchiato da un coetaneo con un tirapugni. Il ragazzo vittima dell’attacco è stato lasciato in una condizione scioccante e i passanti sono intervenuti per soccorrerlo e avvisare le autorità e i soccorsi del 118.

L’episodio si è verificato perché il ragazzo aggredito era uscito a cena con una sua amica: il colpevole sarebbe l’ex fidanzato della ragazza, noto per essere il capo di un gruppo di giovani che ha spesso compiuto atti di bullismo. Alcuni membri del gruppo avrebbero assistito alla scena senza fare nulla, addirittura ridendo mentre il ragazzo veniva picchiato.

La violenza è avvenuta all’uscita di un ristorante dove i due amici avevano cenato. Una volta nel parcheggio dove avevano lasciato le biciclette, si sono trovati di fronte l’aggressore.

“È la seconda volta in un mese che lo attacca – ha dichiarato la madre del ragazzo ai quotidiani locali – ora basta, bisogna fermare questi pretepotenti. Mio figlio era irriconoscibile, coperto di sangue”.

La ragazza che accompagnava il giovane ha tentato, invano, di difenderlo dai bulli: “Mi ha spinto via – ha raccontato – poi ha tirato un pugno fortissimo al mio amico. Lui ha perso molto sangue e stava per svenire; il mio ex mi ha insultata e poi è fuggito con i suoi amici. È un violento, cerca sempre scuse per litigare. Ora abbiamo tutti paura di uscire di casa”.