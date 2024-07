Selen condanna Rocco Siffredi: “Sfrutta le donne, mi ha colpita così gravemente da lasciarmi il trauma”

Nel 1999, l’attrice hard ha preso una decisione drastica che ha cambiato radicalmente la sua vita, facendo emergere il suo lato “timido”. “Mi era diventato impossibile fare sesso con uno sconosciuto, dovevo rispettare me stessa come donna. Se avessi continuato sarebbe stata solo una gratificazione economica e una scelta auto referenziale”. Infatti, confessa, “non è facile venire a letto con me, ho uomini che mi hanno corteggiata per anni”.





A distanza di 24 anni dai riflettori, Luce ha deciso di voler tornare in pista, magari con “un programma di estetica e benessere”, aspirando a diventare “una moderna Rosanna Lambertucci”.

La controversia con Rocco Siffredi

Luce Caponegro si è trovata al centro di una lunga polemica con Rocco Siffredi, che l’ha accusata di rinnegare il passato pur presentandosi ancora con il nome d’arte Selen. In particolare, le viene fatta presente l’indiscrezione lanciata dall’ex collega secondo la quale Selen avrebbe chiesto un rapporto a tre con lui e il proprio ex marito. L’ex attrice porno respinge queste accuse come tentativi di screditarla.

La rinascita come Luce e Selen

Sul suo nome d’arte, Luce dichiara: “Io mi faccio chiamare come mi piace, sono Luce e sono Selen, che è il mio nome più noto, non tutti mi conoscono col nome di battesimo. Siccome parliamo di spettacolo e di comunicazione – ha proseguito in merito – per essere più incisiva devo raggiungere il numero più ampio di persone. Luce e Selen, lo ripeto, sono la stessa persona”.

Luce Caponegro condivide un aneddoto sul suo rapporto lavorativo con Rocco Siffredi, sottolineando che lui “non le ama e non le odia: le utilizza”. Racconta di un episodio in cui i due avrebbero fatto l’amore la sera prima di girare un film insieme, ma non è andato bene. Questi ricordi offrono uno sguardo nel passato della sua carriera nel mondo dell’intrattenimento per adulti.

Dopo anni lontano dal mondo dello spettacolo per adulti, Luce Caponegro sta progettando il suo ritorno, questa volta con un focus su estetica e benessere. La sua determinazione a reinventarsi e a perseguire nuove opportunità mostra una nuova fase della sua vita e carriera.