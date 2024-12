Selvaggia Lucarelli a Sanremo 2025: il rumor sul doppio incarico dentro e fuori dall’Ariston

Mancano ormai solo poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2025, e l’attesa cresce di giorno in giorno. La quarta edizione curata da Carlo Conti, che torna al timone della kermesse dopo diversi anni, sta pian piano prendendo forma. Mercoledì 18 dicembre è attesa la finale di Sanremo Giovani, durante la quale verranno svelati i titoli dei brani in gara nella categoria Big. Tuttavia, negli ultimi giorni, l’attenzione si è concentrata su una possibile novità: la presenza di Selvaggia Lucarelli al Festival.





L’ipotesi è stata lanciata da alcune indiscrezioni riportate da Fanpage e ha trovato spazio anche in un’intervista rilasciata dalla stessa Lucarelli a Francesca Fialdini durante il programma “Da noi… a ruota libera”. Alla domanda su un suo eventuale coinvolgimento a Sanremo, la giornalista e opinionista ha risposto con una battuta che ha lasciato aperte diverse interpretazioni: “Non dico se sarò a Sanremo, però mi piacerebbe presentare la canzone di Fedez”. Questa frase, ironica ma non priva di significato, ha acceso ulteriormente le speculazioni sulla sua possibile partecipazione.

Secondo le voci circolate, il ruolo di Selvaggia Lucarelli potrebbe essere duplice. Da un lato, si ipotizza la sua presenza nel Dopofestival, che quest’anno sarà condotto da Alessandro Cattelan. Questa soluzione avrebbe il vantaggio di inserirla in un contesto meno formale rispetto al palco principale del Teatro Ariston, in linea con il suo stile diretto e fuori dagli schemi. Inoltre, la sua presenza potrebbe contribuire a dare maggiore rilevanza al segmento notturno, che Carlo Conti ha deciso di reintrodurre dopo anni di assenza.

Il Dopofestival, infatti, rappresenta un elemento su cui il direttore artistico punta molto per arricchire l’offerta della manifestazione. Dopo l’esperimento dello scorso anno con Fiorello, che aveva proposto un format alternativo, quest’anno si torna a una formula più tradizionale. L’aggiunta di Lucarelli al team del Dopofestival potrebbe rappresentare un valore aggiunto, grazie alla sua capacità di suscitare dibattito e interesse mediatico.

Ma non è tutto. Un’altra possibilità che si sta facendo strada è quella di vedere Selvaggia Lucarelli sul palco dell’Ariston in una delle cinque serate del Festival. In particolare, si parla della serata finale, già annunciata come quella in cui sarà presente anche Alessandro Cattelan. In questo scenario, Lucarelli potrebbe ricoprire il ruolo di co-conduttrice accanto a Carlo Conti, un’opportunità che le permetterebbe di essere protagonista in uno degli eventi televisivi più seguiti in Italia.

La presenza sul palco principale potrebbe inoltre aprire la strada a un momento molto atteso dai fan e dagli osservatori del Festival: la presentazione dell’esibizione di Fedez. La giornalista e il rapper sono stati protagonisti in passato di una vivace diatriba a distanza, e un incontro sul palco dell’Ariston rappresenterebbe senza dubbio un episodio iconico della manifestazione. Tuttavia, non ci sono ancora conferme ufficiali su questa possibilità, né da parte degli organizzatori né da parte dei diretti interessati.

Nel frattempo, il Festival continua a essere al centro dell’attenzione mediatica, con indiscrezioni e anticipazioni che alimentano l’entusiasmo del pubblico. La scelta del cast dei Big è stata particolarmente attesa quest’anno, e l’annuncio dei titoli delle canzoni in gara sarà uno dei momenti più seguiti della finale di Sanremo Giovani. Carlo Conti, noto per la sua capacità di mescolare tradizione e innovazione, sembra intenzionato a proporre un’edizione capace di sorprendere e coinvolgere.