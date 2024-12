Selvaggia Lucarelli commenta Fedez a Sarà Sanremo: “Se hai problemi ti curi, non cerchi il palco”

Manca sempre meno all’inizio di Sanremo 2025, e le anticipazioni sull’evento musicale più seguito d’Italia continuano a suscitare dibattiti. Tra i punti di maggiore interesse vi è il possibile confronto tra Fedez, uno dei 30 artisti in gara, e Selvaggia Lucarelli, che quest’anno sarà al timone del Dopofestival insieme ad Alessandro Cattelan. La partecipazione del rapper milanese alla competizione canora è già al centro dell’attenzione, complice un’apparizione recente che ha sollevato interrogativi sul suo stato d’animo.





Durante l’evento “Sarà Sanremo”, svoltosi due sere fa, Fedez è apparso visibilmente teso e disorientato. Questo atteggiamento ha portato molti spettatori a chiedersi se ci fossero problemi personali o di salute dietro il suo comportamento. Nel frattempo, sui social media, Selvaggia Lucarelli non ha esitato a esprimere la sua opinione in merito alla situazione, lanciando critiche dirette al rapper.

Sul suo profilo Instagram, la giornalista e blogger ha commentato senza mezzi termini: “Si mette in modalità vittima per far parlare di sé. Se stai male ti curi, non cerchi il palco”. Queste parole hanno acceso ulteriormente il dibattito tra i fan dei due personaggi pubblici, dividendo l’opinione pubblica.

Nel suo intervento sui social, Lucarelli ha approfondito la sua posizione, spiegando come secondo lei il comportamento di Fedez sarebbe parte di una strategia per attirare l’attenzione su di sé. “Dopo tutto quello che è successo – esordisce sul suo profilo Instagram – quello che ha fatto, quello che è stato scritto, ancora non avete capito che si mette in modalità vittima per far parlare di sé quando si parla troppo poco di lui o quando non se ne parla come dice lui”.

La giornalista ha poi aggiunto un riferimento diretto a un recente episodio che ha visto coinvolto il rapper: “O quando si parla di più di un suo competitor che di lui”, riferendosi alla polemica con Tony Effe in merito all’esclusione di quest’ultimo dal concertone di Capodanno a Roma.

Secondo Selvaggia Lucarelli, l’atteggiamento di Fedez sarebbe studiato per catalizzare l’attenzione mediatica in vista della sua partecipazione al Festival. “Nel podcast, nell’insultare i giornalisti, nel fare feste per due giorni consecutivi sembra spavaldo e in forma. Per il pubblico di Rai 1 si è già rimesso in modalità piagnino per prendersi la scena”. Questa osservazione sottolinea come, secondo la giornalista, il rapper stia cercando di rendere il Festival “piagninocentrico”, oscurando così gli altri artisti in gara. “Questa è la strada per rendere questo Festival piagninocentrico come già accaduto. E per togliere luce agli altri cantanti che invece sono lì per la musica, senza strategie per attirare l’attenzione su di sé”, ha concluso.

Le parole di Lucarelli non si sono fermate qui. Ha infatti ribadito che, a suo avviso, chiunque abbia problemi personali dovrebbe affrontarli lontano dai riflettori: “Per il resto, se stai male ti curi. Non cerchi il palco, perché il palco non cura”.

Le dichiarazioni della giornalista hanno suscitato reazioni contrastanti sui social media. Da un lato, molti utenti hanno appoggiato la sua analisi critica, sostenendo che spesso le dinamiche mediatiche ruotano intorno a strategie ben precise volte a mantenere alta l’attenzione. Dall’altro lato, i fan di Fedez hanno difeso il loro beniamino, sottolineando come sia importante non speculare su questioni personali o problemi di salute senza avere informazioni precise.

Nel frattempo, il rapper non ha ancora risposto pubblicamente alle affermazioni di Selvaggia Lucarelli, mantenendo un profilo basso sui social nelle ultime ore. Tuttavia, considerando la sua propensione a confrontarsi apertamente con le critiche ricevute, non è escluso che possa intervenire presto sulla questione.