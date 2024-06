Selvaggia Lucarelli: “Fedez fa la figura dello sfigato, sembra in crisi di mezza età a 35 anni”

Durante la trasmissione condotta da Piero Chiambretti, Selvaggia Lucarelli ha discusso del suo ultimo libro, affrontando le polemiche legate al cosiddetto Pandoro-gate e la controversia sui Ferragnez.





Selvaggia Lucarelli è stata ospite della puntata di Donne sull’orlo di una crisi di nervi, programma condotto da Piero Chiambretti. La discussione si è concentrata principalmente su Il vaso di Pandoro. Ascesa e caduta dei Ferragnez, l’ultimo libro della giornalista, che tratta del controverso Pandoro-gate.

Chiambretti ha provocato con ironia, dicendo: “Lei li ha rovinati quei due.” Lucarelli ha risposto con prontezza: “Io penso che hanno ancora qualche soldo su cui piangere. Non credo si possa parlare di senso di colpa. Chi fa inchieste non può porsi il problema di ferire qualcuno. Io ho fatto il mio mestiere.”

Quando Chiambretti ha chiesto se l’accaduto l’abbia colpita emotivamente, Lucarelli ha affermato: “Credo che loro si siano rovinati da soli, che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni. Non le ho detto io di mescolare un’operazione commerciale con una benefica, o di far finta che comprando i pandori si contribuisse alla donazione all’ospedale Regina Margherita. Non posso sentirmi responsabile.”

Lucarelli ha continuato, riflettendo sull’impatto dell’inchiesta: “Poi se tu mi chiedi nel buio della tua camerata, la sera, quando spegni la luce… Certo, un po’ sì. I primi giorni non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo. Non pensavo che crollasse tutto. Pensavo che per un po’ di tempo avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, qualche volta, la sera, mi sono chiesta cosa stesse passando perché umanamente parlando è stato un disastro.”

Parlando del rapper Fedez, Lucarelli ha commentato anche la sua lite con Cristiano Iovino, dicendo: “Fedez è passato in tre giorni da essere il marito di Barbie al cuginetto venuto male di Mike Tyson. Mi sembra uno in crisi di mezza età a 35 anni. Compra il macchinone, esce con la ragazzetta di 20 anni, per me sta facendo la figura dello sfigato.”

Quando Chiambretti ha chiesto se provasse invidia per i Ferragnez, Lucarelli ha risposto: “L’invidia è solo un modo per delegittimare il mio lavoro. Ma poi, la mia vita non è così una mer*a da dover provare invidia nei loro confronti. La loro vita poi non la vorrei mai, i soldi invece sì.”

La discussione ha evidenziato non solo le controversie sollevate dal libro di Lucarelli, ma anche la sua visione critica e senza filtri del mondo degli influencer e delle dinamiche sociali che li circondano. L’intervista ha offerto uno sguardo approfondito sulle opinioni di Lucarelli, aggiungendo ulteriore contesto alla polemica del Pandoro-gate e alle figure di Chiara Ferragni e Fedez, due dei personaggi più discussi del panorama mediatico italiano.