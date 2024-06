Shannen Doherty: “Il mio ex marito rallenta il divorzio sperando che il cancro mi uccida, così non deve versarmi gli alimenti”

Attrice di Beverly Hills 90210 accusa Kurt Iswarienko di ritardare le pratiche di divorzio per evitare di pagarle gli alimenti, mentre lei combatte un cancro in fase avanzata.





Shannen Doherty critica il comportamento del suo ex marito, Kurt Iswarienko, sostenendo che stia deliberatamente ritardando il loro divorzio nella speranza che la sua morte gli risparmi l’obbligo di versarle gli alimenti. Diagnostica con un tumore al quarto stadio nel 2020, l’attrice dichiara che la sua situazione economica sta peggiorando e si affida al sostegno finanziario del suo ex. Secondo i documenti ottenuti da People, Doherty, 53 anni, non ha ancora ricevuto risposta a molte delle sue richieste finanziarie riguardanti l’archivio fotografico di Iswarienko.

La lotta contro il cancro

Doherty, conosciuta per il suo ruolo in Beverly Hills 90210, ha subito un duro colpo con la diagnosi di tumore al quarto stadio. Nonostante la terapia stia offrendo una speranza, la sua condizione rende ancora più urgente la necessità di risolvere le questioni finanziarie. Doherty afferma che il suo reddito mensile è in calo, rendendo vitale il supporto economico da parte di Iswarienko.

Nei documenti, Doherty accusa il suo ex marito di evitare le sue responsabilità finanziarie sperando nella sua morte: “Non è giusto che Kurt possa ritardare il divorzio nella speranza che io muoia prima di essere costretto a pagarmi. Continua a vivere la sua vita senza assumersi le responsabilità verso la donna che è stata sua moglie per undici anni.”

L’avvocato di Iswarienko, Katherine Heersema, ha risposto a queste accuse dichiarando che nell’ottobre del 2023 è stato offerto a Doherty un accordo, che lei ha rifiutato: “Kurt non sta aspettando che Shannen muoia. Vuole il meglio per lei e desidera che entrambi possano superare questa fase.”

Doherty ha spiegato che ha rifiutato l’accordo proposto poiché non affrontava adeguatamente le questioni legate ai lavori creati durante il matrimonio e i relativi guadagni economici. La sua richiesta è di 15.434 dollari al mese, cifra necessaria per mantenere la sua attuale assicurazione sanitaria.

L’attrice accusa inoltre Iswarienko di condurre una vita opulenta mentre lei è in difficoltà economiche. “Kurt sta usando l’aereo, spende migliaia di dollari in spa, gioielli, articoli di lusso come Gucci, voli… e nel frattempo sostiene di non avere soldi per supportarmi.”

La battaglia legale continua

La situazione tra Shannen Doherty e Kurt Iswarienko rimane tesa, con l’attrice che continua a lottare per ottenere il supporto finanziario necessario mentre affronta la malattia. Le accuse reciproche e le controversie legali evidenziano la complessità e la difficoltà di questa vicenda.