Shannen Doherty, l’ultima volontà prima di passare: sapeva da tempo che il peggio poteva succedere

Shannen Doherty, famosa per i ruoli iconici di Brenda in “Beverly Hills 90210” e Prue in “Streghe”, è scomparsa sabato 13 luglio 2024, all’età di 53 anni. L’attrice aveva combattuto coraggiosamente contro un cancro al seno dal 2015, condividendo apertamente la sua battaglia sui social e attraverso interviste.





Nata in Tennessee e trasferitasi a Los Angeles a soli 10 anni, Doherty ha raggiunto la notorietà negli anni ’90. Il suo primo grande successo è arrivato con “Beverly Hills 90210”, una serie TV che ha segnato un’epoca. Interpretava Brenda Walsh, una delle gemelle protagoniste insieme a Brendon (Jason Priestley) e il famoso bad boy Dylan (Luke Perry). La serie trattava temi cruciali per gli adolescenti dell’epoca, come il primo bacio e la contraccezione, aprendo la strada a show come “Dawson’s Creek”, “One Tree Hill” ed “Everwood”.

Dopo il successo di “Beverly Hills 90210”, Doherty ha interpretato Prue Halliwell in “Streghe”. Anche se il suo carattere forte ha creato tensioni sul set, il pubblico l’ha sempre amata e sostenuta.

La diagnosi di cancro al seno è arrivata nel 2015 e ha segnato l’inizio di una lunga battaglia per l’attrice. Shannen ha affrontato apertamente la malattia, condividendo ogni fase, dalle operazioni alle terapie, fino ai momenti di sconforto. Ha documentato la sua lotta sui social, parlando apertamente anche del divorzio dal marito, il fotografo Kurt Iswarienko, e delle cure sperimentali a cui si è sottoposta. Negli ultimi tempi, il cancro si era diffuso al cervello, raggiungendo il quarto stadio. “Potrei morire oggi, tra 20 anni, o domani uscendo di casa. Tutto ciò che posso fare è vivere ogni giorno al meglio”, aveva dichiarato.

Consapevole del suo destino, Shannen ha preparato tutto per non lasciare ulteriori pesi alla madre. Tra le sue ultime volontà, desiderava essere cremata e che le sue ceneri fossero unite a quelle del padre e del suo cane, e disperse a Malibu.

L’eredità di Shannen Doherty va oltre il suo lavoro sullo schermo. La sua trasparenza e forza nella battaglia contro il cancro hanno ispirato e dato coraggio a molti. La sua storia continuerà a vivere, non solo nei ruoli iconici che ha interpretato, ma anche nell’impatto positivo che ha avuto su tanti, dimostrando che la determinazione e la resilienza possono fare la differenza anche nelle situazioni più difficili.