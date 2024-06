Share tv, come è andata la prima puntata di Reazione a Catena con Pino Insegno

ll giorno dopo il debutto di Pino Insegno alla conduzione di Reazione a Catena, arrivano puntuali i dati di ascolto che ne raccontano l’esordio in termini di numeri e percentuali. Il ritorno dell’attore e doppiatore al timone del quiz preserale di Rai 1 aveva molto diviso gli utenti durante la messa in onda della puntata del 3 giugno 2024 che, partita alle ore 18.45 e terminata prima del Tg1, aveva suscitato critiche e supporto per il conduttore da tempo al centro di discussioni per la sua amicizia con la premier Giorgia Meloni.





Al netto di gusti e preferenze, i dati Auditel relativi a Reazione a Catena hanno registrato un buon esordio: 3.387.000 spettatori pari al 24% di share, con il momento de L’Intesa Vincente che ha ottenuto un ascolto medio di 2.665.000 spettatori pari al 23.9%. Questi dati sono in linea con la fascia oraria propria dell’Eredità weekend, che domenica 2 giugno ha concluso la stagione condotta da Marco Liorni con il 24,9% di share e 3 milioni 486 mila spettatori. I numeri raggiunti da Reazione a Catena sono stati decisamente superiori a quelli relativi alla concorrenza di Canale 5 che, con la replica di Caduta libera!, ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.407.000 telespettatori, share 13,8%, e nel game un netto di 2.238.000, 16,7%.

In prima serata, su Canale 5 Io Canto Family (live) ha ottenuto 2.666.000 spettatori con uno share del 16,6%, mentre su Rai 1 Speciale Meraviglie: Normandia, 80 anni dallo Sbarco ha registrato 2.494.000 telespettatori con uno share del 15,1%. Su Italia 1 il film Run all night ha registrato 1.205.000 telespettatori con uno share del 7%, mentre La7 con Piazzapulita ha ottenuto 908.000 spettatori con uno share del 6,5%. Rete 4 con Quarta Repubblica ha ottenuto 853.000 telespettatori con uno share del 6%. Su Rai 2 Da vicino nessuno è normale ha registrato 709.000 telespettatori con uno share del 4,4%. Infine, su Rai 3 Far West Speciale ha ottenuto 624.000 spettatori con uno share del 3,3%.

È evidente che il ritorno di Pino Insegno abbia generato un notevole interesse, sia in termini di ascolti che di discussioni online. Molti spettatori hanno espresso opinioni contrastanti sui social media, alcuni lodando la sua performance e altri criticando la scelta della rete di affidargli la conduzione del programma.

Nel contesto più ampio dei programmi televisivi italiani, questi dati confermano la tendenza degli spettatori a preferire i quiz show preserali e i programmi di intrattenimento familiare durante la prima serata. La competizione tra le principali reti televisive rimane accesa, con ogni canale che cerca di attirare il maggior numero possibile di spettatori attraverso una programmazione variegata e strategicamente pianificata.

In conclusione, il debutto di Pino Insegno a Reazione a Catena può essere considerato un successo, almeno dal punto di vista degli ascolti iniziali. Resta da vedere se riuscirà a mantenere questi livelli di audience nelle settimane a venire e se le critiche si placheranno o continueranno a influenzare la percezione pubblica del programma.