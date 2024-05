Shock sull’a4: donna si getta dal cavalcavia dell’autostrada. l’incidente sull’asfalto e la morte a 30 anni

Una tragedia si è verificata stamattina all’altezza di via Prati, a Vigonza (Padova), quando una donna di circa 30 anni è precipitata dal cavalcavia dell’autostrada A4. L’incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba del 29 maggio, al chilometro 368, e purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare.





Tre finanzieri del soccorso alpino morti durante un’esercitazione

In un’altra tragica notizia, tre finanzieri del soccorso alpino hanno perso la vita durante un’esercitazione a causa del cedimento di una roccia. Le vittime avevano rispettivamente 32, 25 e 22 anni.

Oltre alle lesioni riportate nella caduta, si ipotizza che la donna potrebbe anche essere stata investita dai mezzi in transito, considerando la presenza di code fino a dieci chilometri in direzione Padova verso Milano. Gli investigatori della Questura non escludono nessuna ipotesi e stanno effettuando tutti i rilievi del caso, compresa l’ipotesi di gesto estremo.

Disagi alla viabilità e intervento delle forze dell’ordine

I disagi alla viabilità raggiungono Spinea a causa dell’incidente, e sul posto sono presenti sia gli agenti della Polizia Stradale che i colleghi della Scientifica. La situazione richiede un intervento tempestivo per ripristinare la viabilità e chiarire le cause dell’incidente.

La tragedia sull’autostrada A4 e l’incidente durante l’esercitazione del soccorso alpino rappresentano due eventi drammatici che hanno scosso la comunità locale.