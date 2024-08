Si apre la portiera e lo sbatte fuori dall’auto in corsa un ragazzo di 24 anni muore in vacanza in Puglia

Un ragazzo di 24 anni ha tragicamente perso la vita la scorsa notte a Torre Santa Sabina, una località balneare del comune di Carovigno, situata in provincia di Brindisi. Il giovane stava sostenendo una vacanza con alcuni amici quando è avvenuto un drammatico incidente.





Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo si trovava sul sedile posteriore di un’Opel Corsa quando, per cause attualmente sconosciute, intorno alle 3 di notte, la portiera si è aperta, sbalzandolo sull’asfalto. Nell’impatto con il suolo, ha colpito un vaso in cemento, riportando gravi lesioni alla testa. Nonostante i rapidi soccorsi del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo vano, e i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche i carabinieri, i quali hanno avviato un’indagine per ricostruire i dettagli esatti della dinamica dell’accaduto. L’auto sulla quale viaggiava la vittima è stata sottoposta a sequestro su disposizione del pubblico ministero di turno presso il tribunale di Brindisi. Il giovane, originario di Busto Arsizio, in provincia di Varese, si trovava in Puglia per trascorrere le vacanze con amici, che sono stati ascoltati dalle forze dell’ordine per chiarire le circostanze del tragico evento.

Un medico legale ha eseguito una prima ispezione sul luogo del sinistro. In seguito, la salma è stata trasferita presso il cimitero di Ostuni in attesa di ulteriori accertamenti da parte della Procura. Fino ad ora, non sono emerse prove di altri mezzi coinvolti nell’incidente, ma le indagini continuano per comprendere appieno ciò che è accaduto nella notte fatale. La comunità locale è in stato di choc per questa perdita prematura, riflettendo sulla fragilità della vita e sulla necessità di maggiore prudenza sulle strade.