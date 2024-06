Si fa un lungo percorso a nuoto per una foto con Ultimo sullo yacht: la reazione del cantante

Il cantautore romano Ultimo continua a conquistare il cuore di un vastissimo pubblico di fan, come dimostrato ancora una volta durante la sua esibizione al Concerto del Primo Maggio. La sua popolarità è ormai consolidata, e ogni suo evento è accolto con calore e entusiasmo da parte del pubblico.





Un recente episodio ha nuovamente evidenziato l’affetto che i suoi fan nutrono nei suoi confronti. Mentre si trovava a bordo di uno yacht in completo relax, Ultimo è stato avvicinato da un giovane ammiratore che ha compiuto un gesto straordinario pur di farsi un selfie con il cantante. Il ragazzo ha nuotato per chilometri con il braccio alzato per non bagnare un borsello contenente lo smartphone, dimostrando così la sua grande passione per l’artista.

Il video di questo incontro è rapidamente diventato virale sui social media, suscitando numerosi commenti da parte degli utenti che si sono mostrati sorpresi e ammirati di fronte a un gesto così eccezionale. Ultimo ha accolto l’ammiratore con simpatia e affetto, abbracciandolo e concedendogli un selfie insieme. In un gesto ulteriore di generosità, ha offerto al giovane un passaggio a riva in gommone.

Questa ennesima dimostrazione di affetto da parte dei fan verso Ultimo conferma la sua posizione di idolo amato e rispettato, e alimenta il legame speciale che il cantante ha instaurato con il suo pubblico. La sua capacità di suscitare emozioni e di ispirare gesti così straordinari è un segno tangibile della sua importanza nel panorama musicale italiano.

NO RGAA MA IO STO AMANDO LUI MA LUI MIO IDOLO NON MI INTERESSA DIVENTIAMO AMICI TI PREGO MA CON CHE FIATO CI SEI RIUSCITO? 💀 pic.twitter.com/3YBKtEiKzE — Spugna ansiosa 🏟️ (@Giusy_Ultimo) June 10, 2024