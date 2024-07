Si getta per salvare la nipotina di 3 anni: muore annegata bibliotecaria di Vieste

Una tragedia si è consumata a Vieste, dove Savina Disanti, una donna di 57 anni, ha perso la vita mentre cercava disperatamente di salvare la sua nipotina di 3 anni e mezzo. La tragedia ha colpito la città del Gargano, lasciando la comunità locale sconvolta.





Secondo quanto riportato, la donna si è tuffata in mare per soccorrere la nipotina in difficoltà durante il bagno. Nonostante tutti i suoi sforzi, Savina è annegata mentre cercava tenere a galla la bambina. Fortunatamente, la piccola è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Foggia e le sue condizioni sono stabili.

La tragedia ha avuto luogo mentre la donna e la nipotina erano in mare con altri tre famigliari. Improvvisamente, una forte corrente ha trascinato Savina e la bambina lontano dagli altri. Il marito della donna si è tuffato per cercare di raggiungere gli altri membri della famiglia.

Savina Disanti era una figura molto conosciuta a Vieste per il suo impegno culturale. Gestiva una libreria nel centro della città, diventata nel corso degli anni un punto di riferimento per residenti e turisti. Il sindaco Giuseppe Nobiletti ha espresso il suo cordoglio per l’accaduto, esortando la comunità a mantenere viva la memoria di Savina.

La città garganica è sconvolta da questa tragedia e la perdita di Savina Disanti ha lasciato un vuoto nel tessuto sociale e culturale della comunità.