Si imbarca per Vulcano e lascia il cane nel bagagliaio: denunciato 51enne

Un uomo di 51 anni è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Vulcano per maltrattamento di animali. L’uomo aveva lasciato il proprio cane, un lupo cecoslovacco, nel portabagagli della sua auto dopo essersi imbarcato su un traghetto dal porto di Milazzo verso Vulcano. Il cane è stato trovato in evidente sofferenza.

L’allarme e l’intervento dei Carabinieri

Un cittadino ha lanciato l’allarme chiamando il numero unico 112 dopo aver udito strani rumori provenienti dalla vettura. I Carabinieri di Milazzo si sono recati nell’area portuale dell’isola, dove hanno fermato e ispezionato l’auto segnalata. Nel bagagliaio hanno trovato il cane in evidente sofferenza e hanno immediatamente chiamato un veterinario per prestare soccorso all’animale.

Condizioni del cane e denuncia

Il cane è ora sotto osservazione del veterinario della zona, mentre l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto per maltrattamenti. Secondo le autorità, l’uomo non ha precedenti per maltrattamento di animali. Tuttavia, saranno condotti ulteriori accertamenti. Al momento, l’animale resta in custodia del veterinario che lo ha medicato.

Dettagli dell’incidente

Il cane è stato trovato dai Carabinieri in grave difficoltà cardiaca e respiratoria a causa delle elevate temperature all’interno dell’auto e della mancanza di ricircolo d’aria. L’animale era chiuso nel veicolo senza neppure un finestrino aperto. L’auto, completamente sigillata, ha viaggiato da Milazzo a Vulcano fino a quando i Carabinieri non hanno effettuato il controllo, sollecitati dalla telefonata del cittadino preoccupato.